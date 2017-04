GUERRA NA SÍRIA

Putin acusa EUA de planejar novo ataque químico na Síria Segundo o presidente russo, o objetivo seria culpar o regime sírio. Acusação é feita um dia após a Casa Branca acusar a Rússia de encobrir o ataque com armas químicas na Síria

Na última terça-feira, 12, o presidente russo Vladimir Putin afirmou ter informações de que os Estados Unidos planejam lançar novos mísseis contra a Síria e de realizar ataques com armas químicas no território sírio. A declaração foi feita dias depois de o presidente denunciar o ataque de mísseis dos EUA contra a base aérea síria como uma violação da soberania do país.

Segundo Putin, os EUA estariam preparando na Síria novos ataques com a intenção de culpar o regime de Bashar al-Assad. “Temos informações de várias fontes que tais provocações, não posso chama-las de outra maneira, estão sendo preparadas em outras regiões da Síria, incluindo a periferia de Damasco, onde novamente planejam lançar algum tipo de substância para acusar as autoridades oficiais sírias de usar armas químicas”, afirmou Putin. Apesar de não apresentar provas sobre a alegação, Putin comparou o ataque dos EUA à Síria com a guerra no Iraque.

A Rússia defendeu a Síria contra a alegação americana de que o governo estava por trás do ataque químico. Como Assad é um aliado histórico da Rússia, Putin disse que vai pedir urgentemente a Organização para a Proibição de Armas Químicas da ONU, o órgão de fiscalização de armas químicas, que investigue o incidente.

No mesmo dia, a Casa Branca acusou o governo russo de tentar encobrir o ataque com armas químicas na Síria. Os EUA culpam o regime sírio.

