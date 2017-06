DIPLOMACIA

Putin oferece asilo a ex-diretor do FBI demitido por Trump Presidente russo ironizou ao responder a uma pergunta sobre a suposta interferência de Moscou na última eleição presidencial dos EUA

Durante o tradicional programa de TV “Linha Direta”, no qual Vladimir Putin responde perguntas da audiência, o presidente da Rússia ironizou ao responder a uma pergunta sobre a suposta interferência de Moscou na última eleição presidencial norte-americana, dizendo que seu governo poderia conceder asilo político ao ex-diretor do FBI James Comey, que investigava aquela suposta interferência e recentemente foi demitido por Donald Trump.

“Se ele sofrer algum tipo de perseguição, nós estamos dispostos a conceder asilo político na Rússia. Ele deve saber disso”, disse Putin.

“Ele [Comey] falou que nós influenciamos as mentes dos americanos para que votassem de uma maneira determinada. Isso ocorre no mundo todo com a permanente propaganda dos EUA”, afirmou ainda o presidente russo, com a língua afiada.

Putin chegou a comparar o caso de James Comey ao de Edward Snowden, o ex-administrador de sistemas da CIA a quem a Rússia concedeu asilo político em 2013 após ele ter revelado um esquema de espionagem das agências de inteligência dos EUA.

“Em que se diferencia do (caso) de Snowden? Se é verdade que ele gravou e divulgou à imprensa, então ele não era um chefe do serviço secreto, mas sim um defensor dos direitos humanos que defende uma posição determinada”, disse ainda Putin.

