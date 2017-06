NESTA DATA

Queda da Bastilha: o início da Revolução No dia 14 de julho de 1789, teve início a Revolução Francesa

A Queda da Bastilha, ocorrida em 14 de julho de 1789, foi o evento que marcou o início da Revolução Francesa. Apesar de esse movimento popular ter grande significado, a revolução foi um processo. Envolveu, além da situação econômica do país, os interesses de classe e dos demais países europeus.

A Bastilha foi construída em 1370 para ser um portal de entrada, e tempos depois foi transformada em uma prisão. No século XVII, durante a regência do Cardeal Richelieu, a Bastilha tornou-se o lugar onde eram confinados nobres, letrados, adversários políticos e todos aqueles que se opunham ao governo e à religião oficial. O lugar era um símbolo de absolutismo, e mesmo abrigando apenas sete prisioneiros foi invadido pela multidão, que matou os guardas e tomou as armas que encontraram por lá, soltando também os presos.

Depois que a Bastilha foi tomada, a Assembleia Constituinte aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada na declaração americana. A partir de então, a revolução deixou de ser um movimento no qual deputados julgavam que poderiam eliminar o Antigo Regime apenas fazendo novas leis. A camada popular, motivada pela escassez de alimentos e pelas cobranças excessivas de impostos, entrou em cena.

