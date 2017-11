CONDENADO POR GENOCÍDIO

Ratko Mladic: o ‘açougueiro da Bósnia’ Saiba quem foi Ratko Mladic, o ex-general condenado à prisão perpétua esta semana por promover limpeza étnica e genocídio na Guerra da Bósnia

A prisão do general do exército sérvio Ratko Mladic ganhou destaque nos noticiários esta semana. Acusado de genocídio, crimes contra a humanidade e de promover limpeza étnica durante a Guerra da Bósnia (1992-1995), Mladic, de 74 anos, foi condenado à prisão perpétua pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Para entender quem foi Mladic e por que sua condenação foi considerada pela ONU uma “vitória transcendental” da Justiça é preciso rever a história da guerra que marcou a fragmentação da Iugoslávia.

A Guerra da Bósnia

A Guerra da Bósnia foi ocorreu entre abril de 1992 e dezembro de 1995, fruto da combinação de fatores complexos como disputas étnicas, territoriais, políticas, fervor nacionalista e a crise gerada em países socialistas pelo fim da Guerra Fria e a dissolução da União Soviética. A guerra remete à própria história da Iugoslávia, criada em 1918, no fim da Primeira Guerra Mundial, quando o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, derrotados no conflito, tiveram de ceder territórios em tratados estabelecidos no pós-guerra.

Após a guerra, a região dos Bálcãs, que era habitada por povos de diferentes etnias e religiões, foi unificada, dando início ao que ficou conhecido como o reino da Iugoslávia (o reino dos eslavos do sul). O novo reino englobava os reinos dos eslovenos, croatas e sérvios e também a região conhecida como Bósnia e Herzegovina, que é dividida em duas entidades (a República Sérvia e a Federação da Bósnia e Herzegovina) e que durante toda sua história foi ocupada por diferentes impérios e reinos.

Essa “primeira Iugoslávia” perdurou até abril de 1941, quando foi invadida por tropas nazistas do Eixo na Segunda Guerra Mundial, que controlaram a região até 1945, quando foram derrotadas por forças iugoslavas de resistência e pelo Exercido Vermelho da União Soviética. Com a saída das tropas nazistas, foi criada a “segunda Iugoslávia”, uma federação socialista formada pela Croácia, Eslovênia, Macedônia, Bósnia e Herzegovina e Sérvia e comandada pelo general comunista Josip Broz Tito. Em 1963, ela foi batizada de República Socialista Federativa da Iugoslávia.

A fragmentação da segunda Iugoslávia começou na década de 1980, quando o socialismo entrou em colapso. Disputas nacionalistas, até então mantidas sob controle, começaram a fervilhar. Com a morte de Tito, em maio de 1980, começaram a surgir vários partidos políticos e as províncias dentro da federação conquistaram mais independência.

Pouco a pouco, a Iugoslávia socialista foi se dissolvendo, assim como outros países socialistas. Essa tendência se acelerou com o fim da União Soviética e, em 1991, Eslovênia e Croácia garantiram autonomia, o que levou minorias de origem sérvia desses países a organizar movimentos de resistência contra a separação.

Neste período, os muçulmanos (chamados bosníacos) e croatas da Bósnia votaram um referendo pela independência em relação à Iugoslávia, que foi boicotado pelos sérvios. O referendo decidiu pela separação e pouco tempo depois oficiais bósnios de origem sérvia deram início a um sangrento conflito para manter a unidade da federação. Foi desta guerra que Mladic participou com grande protagonismo.

A atuação de Mladic

Com o apoio do então presidente da República Sérvia, Radovan Karadzic, as tropas de Mladic, compostas por 180 mil soldados, cercaram a capital da Bósnia, Sarajevo, por 43 dias, perseguindo muçulmanos e croatas.

Conhecido como “açougueiro da Bósnia”, Mladic acreditava que era “destino da nação Sérvia” criar um estado sérvio puro. Ele se referia aos bosníacos como “turcos”, em referência aos turcos otomanos que tomaram a região séculos antes. Mladic orientava seus soldados a matar sem piedade qualquer civil encontrado no caminho em Sarajevo. Um dos registros aponta que, para encorajar seus soldados a matar civis, ele chegou a gritar: “Queimem seus cérebros!” e “Bombardeiem até que eles fiquem à beira da loucura!”.

Sarajevo foi devastada pelo cerco. Casas foram destruídas, carros foram queimados e uma avenida da parte central da cidade ficou conhecida como “avenida do atirador”, pois os franco-atiradores sérvios que a vigiavam atiravam em tudo que se movia: carros, homens, mulheres e crianças. Além de matar, os soldados de Mladic também torturavam e espancavam civis e estupraram inúmeras mulheres e meninas muçulmanas. A limpeza étnica de Mladic em Sarajevo resultou na morte de 10 mil civis.

A investida das tropas de Mladic não se limitou a Sarajevo, chegando também a Srebrenica, uma cidade a 80 km de Sarajevo que era um enclave bosníaco protegido pela ONU. Foi em Srebrenica que ocorreu um dos mais sangrentos episódios da guerra. Em julho de 1995, as tropas de Mladic tomaram a cidade, assassinando milhares de homens e meninos entre 12 e 77 anos. Os homens eram detidos e os meninos atraídos por soldados e por Mladic, que chegou a ser visto em uma praça distribuindo doces. Uma vez presos, eles eram levados para um campo fora da cidade, onde eram executados em grupos de dez. Em apenas cinco dias, 8 mil homens e meninos foram executados desta forma.

Apesar de representar apenas 33% da população da Bósnia, os bósnios de origem sérvia passaram a controlar 70% do território da Bósnia e Herzegovina. Para completar o cenário de caos, a República da Croácia, que almejava territórios da Bósnia e Herzegovina, entrou em guerra contra a Bósnia e assinou com os líderes bósnios de origem sérvia um acordo de repartição de terras. Esse episódio ficou conhecido como “a guerra dentro da guerra” e foi encerrado quando o Acordo de Washington de 1994 desfez o pacto, criando a Federação da Bósnia Herzegovina, comandada por bósnios e croatas contra bósnios de origem sérvia. Também em 1994, após fracassadas tentativas de mediar o conflito, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) investiu contra os bósnios de origem sérvia, enfraquecendo seu controle sobre a região. A investida da Otan e a aliança bósnio-croata foram cruciais para o fim do conflito, encerrado em 1995.

Em dezembro de 1995, um acordo de paz foi assinado em Paris, e negociações posteriores conduzidas em Dayton, no estado de Ohio, EUA, resultaram em novos acordos delineando os limites da soberania sérvia. A partir de então, os crimes de guerra cometidos no conflito passaram a ser julgados pelo Tribunal Internacional Penal da Antiga Iugoslávia.

A fuga e a prisão

Mladlic passou anos foragido. Para isso, ele contou com a ajuda de apoiadores e a proteção de Slobodan Milosevic, presidente da Sérvia, entre 1989 e 1997, e da Iugoslávia, entre 1997 e 2000. O ex-general chegou a morar em Belgrado, capital e principal cidade da Sérvia. Lá, ele foi visto escoltado por guarda-costas, frequentando restaurantes, assistindo partidas de futebol em estádios e corridas de cavalo.

Com a queda de Milosevic em 2000, Mladlic tornou a fugir e passou anos se escondendo em cidades sérvias. Em 2008, o ex-presidente da República Sérvia da Bósnia, Radovan Karadzic (que apoiou Mladlic durante a guerra), foi detido, aumentando as expectativas de que a captura de Mladlic estava próxima. No entanto, ela somente ocorreu em 2011, quando a polícia localizou Mladlic e cercou a casa onde ele vivia em Lazarevo, uma pequena cidade da Sérvia. Na época, o ex-general tinha 64 anos e estava com parte do corpo paralisada por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). “Poderia ter matado dez de vocês, mas não quis. Vocês são apenas jovens fazendo seu trabalho”, disse Mladlic, segundo relatos de agentes que participaram da captura.

Na prisão, Mladlic e Karadzic se tornaram constantes parceiros de partidas de xadrez. Em 2012, Mladlic finalmente foi levado a julgamento no Tribunal Internacional de Justiça em Haia, na Holanda, acusado de 11 crimes de guerra, incluindo genocídio. No tribunal, ele se comportou de forma sarcástica, aplaudindo e argumentando com juízes.

Na última quarta-feira, 22, ele foi condenado por 10 dos 11 crimes, sendo inocentado apenas da acusação de genocídio em pequenos vilarejos. A sentença de Mladlic foi anunciada sem a sua presença no tribunal. Isso porque ele foi retirado do local por gritar com juízes. “É tudo mentira, vocês estão mentindo”, disse o ex-general antes de ser retirado. Karadzic foi condenado em 2016 e sentenciado a 40 anos de prisão.

A prisão de Mladlic foi celebrada pelo alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein. Na quarta-feira, Hussein classificou Mladlic como a “personificação do mal” e disse que sua condenação é “o exemplo perfeito de Justiça internacional”.