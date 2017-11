CARROS ELÉTRICOS

A recarga sem fio dos carros elétricos A tecnologia do carregamento sem fios em plataformas fixas e em pistas eletrificadas é mais um sinal de um futuro promissor para os carros elétricos

Um motorista prudente fica atento ao marcador de combustível para calcular a distância que pode percorrer até o posto de gasolina mais próximo. No caso de motoristas de carros elétricos a atenção é redobrada, porque os pontos de recarga das baterias são poucos e distantes. Por esse motivo, algumas empresas desenvolveram sistemas de carregamento sem fios para carros elétricos.

A indução eletromagnética, o princípio subjacente ao carregamento sem fio, descoberta por Michael Faraday em 1831, é utilizada em motores elétricos e geradores. Faraday observou que um condutor móvel exposto a um campo magnético estático produz uma corrente induzida. Pesquisas posteriores mostraram que essa corrente também é produzida por um condutor estático e um campo magnético em movimento.

No sistema de carregamento sem fios de carros elétricos a indução eletromagnética baseia-se na transferência de energia entre dois objetos. No caso da transferência estática, um fio de cobre enrolado em torno de um pedaço de ferrita, uma cerâmica isolante de baixa densidade, constituída de óxido de ferro, ao qual se acrescenta outro óxido como de níquel, converte-se em um dispositivo que carrega a bateria de um carro elétrico por indução magnética captada por um receptor instalado na parte inferior do veículo.

A empresa Evatran, com sede no estado da Virgínia, EUA, vende o kit de receptor e do dispositivo, que consiste em uma pequena plataforma, por um preço entre US$2,500 e US$4,000, com a instalação incluída. A HEVO, uma empresa sediada em Nova York, instala receptores por US$3,000.

O sistema de carregamento sem fios não se limita aos carros. Em 2018, a Wave, uma empresa de Utah, planeja instalar uma versão do sistema em um equipamento no porto de Los Angeles, que segura, move e empilha contêineres. Além disso, ele está sendo usado em ônibus elétricos cujas baterias são carregadas só à noite nas plataformas instaladas nas garagens.

O sistema de carregamento sem fios ainda depende que o veículo estacione para ser recarregado, o que prejudica a autonomia dos carros elétricos. Mas os estudos para permitir que a indução magnética seja feita com o carro em movimento já começaram.

Na França, o Vedecom, um instituto de pesquisa na área de transporte do governo francês, construiu uma pista de teste eletrificada de 100 metros em Versalhes, perto de Paris. O governo de Israel e a startup Electroad testarão em breve uma tecnologia que permitirá a recarga de carros elétricos em ruas e estradas eletrificadas. O desenvolvimento dessas novas tecnologias é mais um sinal que a indústria automobilística está apostando na produção de veículos elétricos.

