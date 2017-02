LEI DE TURING

Reino Unido concede perdão a homens gays e bissexuais Conhecida como Lei de Turing, o perdão em massa se tornou legal após o consentimento real

Alan Turing foi uma figura importante na Segunda Guerra Mundial. O matemático britânico ajudou a decifrar os códigos secretos nazistas durante o embate. Em 1952, no entanto, ele foi considerado culpado por ter tido relações sexuais com outro homem. Manter relações homossexuais era considerado crime na Inglaterra e em Gales até 1967, na Escócia, até 1980, e na Irlanda do Norte, até 1982. Turing foi castrado quimicamente e, em 1954, cometeu suicídio com cianeto.

Leia mais: OMS retira a homossexualidade da lista de doenças mentais

Além de ser considerado o inventor da computação moderna, Turing se tornou símbolo da luta pelos direitos dos homossexuais. Apenas agora, mais de 60 anos depois de sua condenação, Alan Turing foi perdoado. O Reino Unido concedeu um indulto e um “perdão póstumo” a milhares de homens gays e bissexuais que foram considerados culpados por estas leis já abolidas.

O perdão em massa, anunciado em outubro, se tornou legal após o consentimento real. A nova política é conhecida como Lei de Turing. Segundo Lord Sharkey, uma das pessoas que apoiou a campanha, 65 mil homens foram considerados culpados por esta lei antiga. Deste total, 15 mil ainda estão vivos.

Perante a nova lei, qualquer homem que tenha sido considerado culpado por ter feito sexo consensual com outro homem terá seu nome limpo. Aqueles que ainda estiverem vivos, não terão mais a condenação em seus registros criminais.

O veterano da Segunda Guerra Mundial, George Montague, que foi condenado em 1974, disse ao New York Times, que ele queria um pedido de desculpas e não um perdão.

Fontes:

The New York Times-Alan Turing Law Grants Posthumous Pardons to Gay Men in Britain

Diário de Notícias-Alan Turing foi perdoado. Reino Unido indulta homossexuais condenados por antiga lei