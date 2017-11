LÍBANO

Renúncia inesperada de premier libanês causa nova crise no Oriente Médio Não é a primeira vez que o Líbano se converte em um epicentro de conflitos entre potências do Oriente Médio

Apesar de ter herdado um sobrenome poderoso, além de uma grande empresa de construção, Saudi Oger, Saad Hariri não é popular no Líbano. Hariri vivia à sombra do pai, Rafik, um ex-primeiro-ministro, até que seu assassinato em 2005, provavelmente instigado pela Síria, levou-o a entrar na política. Mas em seus dois mandatos como primeiro-ministro, de 2009 a 2011, e a partir de novembro de 2016, sua atuação foi fraca à medida que o poder dos sunitas diminuía. Quando a empresa Saudi Oger fechou este ano, os libaneses demonstraram indiferença.

Porém, desde o anúncio televisionado de sua renúncia em Riad, em 4 de novembro, talvez por pressão da Arábia Saudita, Hariri viu sua popularidade aumentar. Muitos libaneses, entre eles o presidente Michel Aoun, acreditam que ele foi forçado pelos sauditas a ir para Riad. Os políticos libaneses querem seu retorno. Um site conta os dias e as horas desde que partiu. A hashtag árabe #WeAreAllSaad apareceu em cartazes em locais públicos de Beirute. Os espectadores da maratona de Beirute no dia 12 de novembro exibiram bandeiras que diziam, “A maratona em sua homenagem” e “Queremos nosso primeiro-ministro de volta”.

O mistério ainda envolve as circunstâncias da renúncia de Hariri. Seu anúncio surpreendeu até mesmo sua equipe de trabalho. Hariri criticou o Irã, arqui-inimigo do reino saudita, e seu poderoso aliado, o grupo xiita libanês Hezbollah. No entanto, uma semana depois, ao dar sua primeira entrevista desde a renúncia, Hariri emocionou-se ao mencionar o apoio que estava recebendo em seu país.

Hariri decidiu retornar a Beirute para conversar com o presidente Aoun. Mas antes, a convite do presidente da França Emmanuel Macron, ele foi recebido no Palácio do Eliseu em 18 de novembro. Macron afirmou que não estava oferecendo exílio político a Hariri. “Precisamos de um Líbano forte e com a sua integridade territorial respeitada”, disse. “Precisamos também de líderes livres para fazer suas escolhas.”

A renúncia do primeiro-ministro ainda não foi oficialmente reconhecida. O presidente Aoun só a reconhecerá com a presença de Hariri em Beirute.

Não é a primeira vez que o Líbano se converte em um epicentro de conflitos entre potências do Oriente Médio, desta vez entre a Arábia Saudita sunita e o regime xiita do Irã. Durante décadas, os sauditas investiram dinheiro no país, porém não conseguiram impedir o crescimento do poder político e paramilitar do Hezbollah. Hariri pouco fez para reprimir o grupo no Líbano ou para evitar que apoiasse as ambições do Irã na região. Quando um membro do governo iraniano vangloriou-se da influência do seu país no Líbano depois de encontrar com Hariri em Beirute, os sauditas o chamaram em Riad.

Em 4 de novembro, a Arábia Saudita acusou o Irã e o Hezbollah de lançarem um míssil do Iêmen, que após ter sido interceptado pelas forças sauditas, caiu em uma área desabitada de Riad. O governo saudita chamou o ataque do míssil de uma “declaração de guerra” e, em 9 de novembro, pediu aos sauditas que saíssem do Líbano, o que causou tensão no país diante da possibilidade de um confronto iminente.

Porém, a Arábia Saudita cometeu um erro em pensar que poderia contar com o apoio de Israel e dos EUA em uma guerra contra o Líbano. Israel, apesar da preocupação com o crescente poder do Hezbollah, não quer se envolver em outro conflito no Líbano. Autoridades americanas e europeias pediram que Hariri voltasse para Beirute por causa da ameaça à estabilidade política no país. E pressionaram a Arábia Saudita a recuar em sua posição agressiva.

Em 12 de novembro, Hariri sugeriu uma saída para a crise. Propôs retirar sua demissão se o Líbano se comprometesse a não se envolver nos conflitos da região, como exigido pela Arábia Saudita. Caso recusasse, os países do Golfo Pérsico poderiam impor sanções.

O Líbano é extremamente vulnerável à pressão econômica. Cerca de 400 mil libaneses trabalham nos países do Golfo e o dinheiro que enviam para suas famílias equivale a aproximadamente 14% do PIB do país. A Arábia Saudita poderia proibir a remessa desse dinheiro ou expulsar os trabalhadores. Também poderia retirar os depósitos do banco central do Líbano, o que dificultaria ainda mais o pagamento de sua dívida, correspondente a mais de 140% do PIB, uma das maiores dívidas do mundo.

A crise inesperada surgiu no momento em que o Líbano se recupera dos anos de paralisia política. No mês passado, o governo apresentou o primeiro orçamento do país desde 2005. O governo irá realizar as primeiras eleições parlamentares em oito anos. E pretendia pedir US$10 bilhões aos doadores internacionais para ajudá-lo a enfrentar o problema de 1,5 milhão de refugiados sírios e modernizar a infraestrutura precária do país.

Fontes:

The Economist - Iran and Saudi Arabia take their rivalry to Lebanon