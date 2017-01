APÓS ONDA DE CRÍTICAS

Republicanos desistem de eliminar órgão de combate à corrupção Medida foi tomada após uma onda avassaladora de críticas. No entanto, ela chegou tarde demais para salvar a imagem do partido frente aos eleitores

O Congresso dos EUA voltou atrás na proposta de eliminar o Escritório de Ética Congressional (OCE, na sigla em inglês), órgão que investiga de forma independente casos de corrupção entre parlamentares.

A medida foi tomada após uma onda avassaladora de críticas. A proposta foi aprovada em uma sessão fechada do partido republicano, que agora controla o Congresso. Ela determinava que o OCE passasse a ser parte do Comitê de Ética do Senado, que é controlado pelos parlamentares e já foi alvo de várias críticas por ignorar denúncias contundentes contra políticos. Assim, seria criado um novo órgão: o Escritório Congressional de Análises de Denúncias.

Porém, o que era para ser um dia de triunfo para os republicanos, que tentavam mostrar a gestão de um partido unido, se tornou um dia de caos, com inúmeros telefonemas de eleitores indignados com a proposta. A aprovação da medida se mostrou um verdadeiro tiro no pé.

Diante disso, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, pediu que o partido deixasse a proposta de lado para focar em outras questões, como a revisão do Affordable Care Act, conhecido como Obamacare. A proposta, então, retornou para o Congresso, onde, segundo republicanos, será analisada.

A desistência, no entanto, chegou tarde demais e o estrago na imagem dos republicanos já estava feito. Eleitores e veículos de comunicação passaram a questionar as intenções do partido. Um deles foi o New York Times. Em um editorial publicado na última terça-feira, 3, o jornal declarou que “os republicanos deixaram bem claro que não têm nenhuma intenção de drenar o pântano de Washington”, expressão usada para se referir às ações que tomarão contra o atual cenário político e econômico dos EUA.

O texto lembra que Trump, mesmo ciente da votação, nada fez para impedir a proposta e, após o escândalo, não a condenou, mesmo ela indo contra sua promessa de um governo mais transparente. O jornal lembra ainda os parlamentares que votaram a favor da medida, de autoria do deputado republicano Bob Goodlatte.

“Adivinhem quem se juntou a Goodlatte no pedido para dilacerar (o OCE)? O deputado Blake Farenthold, do Texas, que foi investigado pelo OCE por assédio sexual. O deputado Peter Roskam, de Illinois, que foi investigado após ele e sua mulher fazerem uma viagem de US$ 24.000 para Taiwan, que, aparentemente, foi paga, ilegalmente, pelo governo taiwanês. O deputado Sam Graves, do Missouri, que ocupou o mais alto cargo do Comitê para Pequenos Negócios, em 2009, e encomendou um estudo sobre o setor de combustíveis renováveis de uma consultora especialista no assunto em que sua mulher é acionista, um potencial conflito de interesses. E o deputado Steve Pearce, do Novo México, que no ano passado tentou eliminar todo o orçamento do OCE após ser investigado por um de seus membros”.

O editorial finaliza afirmando que a reação da população contra a proposta foi um alento e que os americanos, agora, vão ficar alertas para ver se os parlamentares vão voltar a considerar a proposta.

