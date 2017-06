COMBATE AO TERROR

A estratégia russa de perseguir familiares de terroristas Autoridades russas exploram laços familiares para lutar contra o terrorismo

Donald Trump, o pré-candidato presidencial americano que lidera as pesquisas pela indicação republicana, foi amplamente condenado quando sugeriu que os Estados Unidos deveriam “mirar nas famílias” dos terroristas.

A sugestão – mesmo depois que ele esclareceu que não estava falando em assassinar os parentes – foi interpretada por muitos como imoral e ilícita. Esta mesma tática, porém, é utilizada há décadas pelos russos.

Apesar de não reconhecida oficialmente, a tática representa a política típica de contraterrorismo da Rússia para acabar com uma rebelião separatista muçulmana no Cáucaso. Portanto, as ações russas servem de laboratório para testar as ideias de Trump.

Os laços familiares que muitas vezes unem terroristas ficaram em evidência na semana passada, depois que a polícia de Bruxelas revelou que dois dos três homens-bomba responsáveis pelos ataques na cidade, Ibrahim e Khalid el-Bakraoui, eram irmãos. Analistas estimam que um terço dos autores de atos terroristas são parentes de outro atacante.

Na visão russa, a família é a principal peça para desmontar um grupo terrorista.

“[O terrorista] deveria entender que seus parentes serão tratados como cúmplices”, disse Kirill V. Kabanov, um membro do conselho de direitos humanos do presidente Vladimir Putin. “Quando uma pessoa se desliga de sua vida para virar um terrorista, pode vir a matar centenas de inocentes. É com esse tipo de moral que estamos lidando. E nós deveríamos entender que os parentes devem ser os primeiros a lutar contra isso. Se, antes do ato, o parente denuncia, ele não é culpado. Se não denuncia, é culpado.”

