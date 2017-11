NUVEM RADIOATIVA

Rússia detecta radioatividade 986 vezes maior que o normal Agência russa confirma concentração extremamente elevada do isótopo radioativo ruténio-106 em várias partes do país

A agência russa de meteorologia Rosgidromet confirmou na última segunda-feira, 20, que registrou em várias partes do país concentrações “extremamente elevadas” do isótopo radioativo rutênio-106, que formou uma nuvem radioativa que cobriu a Europa entre o final de setembro e o início de outubro.

“Sondas de aerossóis radioativos das estações de observação em Argayash e Novogorny foram implementados para controlar o radioisótopo Ru-106 entre 25 de setembro e 1º de outubro”, informou a entidade russa, confirmando relatórios de diversas agências meteorológicas europeias.

Ainda segundo a entidade, a maior concentração do isótopo foi registrada em Argayash, uma aldeia na região de Chelyabinsk, no sul dos montes Urais. De acordo com os registros da agência russa, o nível de poluição no local esteve 986 vezes maior que a poluição natural. A aldeia fica a 30 km do complexo nuclear de Mayak, que em 1957 registrou o terceiro pior acidente nuclear da história, atrás apenas dos acidentes de Fukushima e Chernobyl. Hoje, a usina é utilizada para tratamento de combustível nuclear usado.

Apesar da proximidade do complexo de Mayak, a Rosgidromet não revelou alguma indicação de que a concentração de rutênio-106 tenha sido provocada por um acidente nuclear.

A agência russa ainda informou que o isótopo também foi detectado na república russa do Tartaristão, antes de ser localizado em “todos os países europeus, a partir da Itália até aos países do norte da Europa”.

A nuvem radioativa começou a ser detectada no continente europeu em 27 de setembro e um relatório do Instituto de Radioproteção e Segurança Nuclear (IRSN) da França apontou que a região mais provável de origem do rutênio-106 se situava entre o rio Volga e os montes Urais, entre a Rússia e o Cazaquistão.

Apesar de a nuvem ter coberto toda a Europa, o instituto francês informou que o isótopo não oferece riscos à saúde humana nem ao ambiente. O rutênio-106 é produto de uma divisão de átomos em um reator nuclear e é usado para tratamentos médicos.

Fontes:

The Guardian-Russia reports radioactivity 986 times the norm after nuclear accident claim

BBC-A misteriosa nuvem radioativa que cobriu a Europa por mais de 15 dias