ESTADOS UNIDOS

Rússia reuniu dados comprometedores sobre Trump, diz CNN Donald Trump diz que 'notícias falsas' são 'caça às bruxas político'

A rede CNN divulgou nesta terça-feira, 10, um documento supostamente secreto com dados pessoais comprometedores sobre o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

De acordo com a CNN, que citou fontes oficiais com conhecimento direto sobre o documento, a inteligência russa vem “cultivando, apoiando e ajudando” Trump por anos. O site de notícias Buzzfeed afirmou que o documento já circula há semanas entre membros do governo, agentes de inteligência e jornalistas, mas que as informações não são verificadas.

O documento divulgado pela imprensa dos EUA diz que Trump e sua equipe aceitaram um fluxo regular de informações do Kremlin, incluindo dados sobre o Partido Democrata. Há também a informação de que agentes russos têm dados suficientes para chantagear o presidente eleito dos EUA por causa de supostas atividades sexuais “pervertidas” em Moscou, que teriam sido providenciadas por órgãos da inteligência russa.

A Rússia também teria coletado durante anos informações comprometedoras de Hillary Clinton em chamadas telefônicas interceptadas e conversas que a democrata teve em visitas ao país.

A rede CNN afirmou ainda que todas essas informações foram anexadas a um relatório entregue a Trump sobre a suposta interferência russa nas eleições presidenciais norte-americanas de 2016.

A equipe de transição de Trump não quis comentar a notícia. Em sua conta no Twitter, o presidente eleito disse que se tratam de “notícias falsas — uma total caça às bruxas política”.

Fontes:

G1 - Rússia tem informações comprometedoras sobre Trump, diz documento vazado pela imprensa americana