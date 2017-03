EUA

Segurança de Trump vai custar US$ 60 milhões a mais para o Serviço Secreto Documentos mostram que o valor adicional seria usado para cobrir as viagens, a proteção de Trump e o estilo de vida excêntrico de sua família

O Serviço Secreto dos Estados Unidos pediu fundos adicionais para o ano que vem, para cobrir despesas geradas por viagens e proteção para o presidente Donald Trump, além do excêntrico estilo de vida de sua família.

De acordo com documentos obtidos pelo jornal Washington Post, metade do valor – US$ 26,8 milhões – seria destinada à proteção da família do presidente e sua residência particular na Trump Tower, em Nova York. Outros U$ 33 milhões seriam gastos com custos de viagens feitas “pelo presidente, vice presidente e outros chefes de estado convidados”.

Os documentos, que fazem parte do pedido de orçamento fiscal de 2018 do Serviço Secreto, refletem a despesa resultante da missão dos agentes do Serviço Secreto de proteger a família de Trump. O presidente americano passou a maioria dos fins de semana desde a posse em seu clube na Flórida, Mar-a-Lago, enquanto seus filhos viajaram o mundo para promover propriedades da família, sempre acompanhados de agentes do Serviço Secreto.

Parte do dinheiro público pode ser usado pela empresa particular do presidente, a Trump Organization, localizada na Trump Tower, que os agentes do governo agora devem proteger. O Departamento de Defesa e o Serviço Secreto procuraram alugar espaço no imóvel, mas não divulgaram o custo que estavam dispostos a pagar. Não foi divulgado quanto dinheiro público seria usado e se seria usado.

Os documentos analisados pelo Washington Post não mostram orçamentos de presidentes passados, e tais números não estão disponíveis para o público.

Fontes:

The Washington Post-Secret Service asked for $60 million extra for Trump-era travel and protection, documents show