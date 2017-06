APOIO AO TERRORISMO

Seis países árabes rompem relações diplomáticas com Catar País é acusado de causar instabilidade na região do Golfo Pérsico por 'apoiar' grupos terroristas

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Egito, Iêmen e Líbia anunciaram nesta segunda-feira, 5, o rompimento das relações diplomáticas com o Catar, que é acusado de causar instabilidade na região do Golfo Pérsico por “apoiar” grupos terroristas.

O anúncio foi feito dias após a visita do presidente norte-americano, Donald Trump, à região. Agências de notícias informaram que cidadãos do Catar têm um prazo de 14 dias para deixar Egito, Arábia Saudita, Bahrein e Emirados Árabes Unidos. As fronteiras serão fechadas nas próximas 24 horas.

Os Emirados Árabes Unidos acusam o Catar de apoiar o terrorismo, extremismo e dar voz a organizações sectárias. Há informações de que a Arábia Saudita fechou todos os portos de entrada e saída entre o país e o Catar para “proteger a segurança nacional dos perigos do terrorismo e do extremismo”.

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito já tinham bloqueado vários meios de comunicação do Catar no fim de maio após comentários feitos pelo emir Sheikh Tamim Al Hamad Al Thani, que saudou o Irã como um “poder islâmico” e criticou a política de Trump em relação ao Irã.

De acordo com o ministro do Exterior do Catar, a decisão destes países árabes em cortar laços diplomáticos é “injustificada” e baseada “em reivindicações que não têm base de fato”.

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, disse, por sua vez, que a medida pode ter um efeito significativo para a luta contra o terrorismo.

Fontes:

G1-Arábia Saudita, Emirados, Bahrein, Egito, Iêmen e Líbia cortam vínculos com o Catar