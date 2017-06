TURISMOFOBIA

Sete destinos onde os turistas não são bem-vindos Entenda por que, em algumas cidades, os turistas podem encontrar uma recepção menos cordial

O turismo é um setor que movimenta a economia e gera renda. Ao redor do mundo, empresas e governos desenvolvem cada vez mais estratégia para atrair turistas, incentivando-os a gastar dinheiro no comércio local.

Nestes sete destinos abaixo, porém, a história é um tanto diferente. Seja por razões ambientais, políticas ou simplesmente relutância em aceitar forasteiros, tais lugares podem oferecer uma recepção não muito calorosa. Confira a lista abaixo, compilada pelo jornal britânico Independent:

Ilhas Koh Khai, Tailândia

Há cerca de um ano, o governo tailandês decidiu restringir o acesso de turistas em três famosas ilhas do país: Koh Khai Nok, Koh Khai Nui e Koh Khai Nai. As ilhas, muito populares, já atraíram milhões de turistas de diferentes partes do mundo por conta de seus corais e biodiversidade marinha. Esse excesso de gente fez com que o Departamento de Recursos Marinhos e Costeiros do país tomasse uma drástica decisão: nada de turistas por lá.

Butão

Há pouco mais de 40 anos, o país, do sul da Ásia, abriu seus portões para visitação. Mesmo assim, não é tão fácil passar dias agradáveis por lá. Para conhecer a região, inúmeras exigências são impostas aos turistas, entre elas uma taxa de permanecia diária no país que gira em torno de 800 reais por pessoa.

Barcelona, Espanha

Barcelona tem dificultado cada vez mais a visitação de turistas. Desde 2015, Ada Colau i Ballano, prefeita da cidade, busca alternativas para que a região receba menos gente de fora, entre elas o veto a licenças de novos hotéis e imóveis de temporadas e impostos que façam as pessoas pensarem duas vezes antes de querer conhecer a cidade.

Amsterdã, Holanda

O diretor de marketing da cidade, Frans van der Avert, afirmou que muitas cidades europeias estão morrendo com o turismo. Para ele, aumentar a qualidade dos visitantes faz mais sentido do que receber milhares de turistas que estão interessados apenas em fazer de Amsterdã palco de festa.

Onsen, Japão

A região de Onsen é famosa por suas águas termais e casas de banho. Porém, o Japão ainda é um país onde tatuagens são um tabu, e pessoas com o corpo tatuado são terminantemente proibidas de usufruir dos benefícios de Onsen.

Santorini, Grécia

O número diário de visitantes que podem desembarcar em Santorini foi limitado a 8.000 turistas, por conta das centenas de cruzeiros que aportam na cidade todos os dias. Antes da medida, o movimento exagerado de turistas sobrecarregava a região.

Cinque Terre, Itália

Cinque Terre é considerada Patrimônio Mundial da Unesco e o incrível número de turistas fez com que autoridades locais repensassem formas de diminuir a visitação. Um dos planos é introduzir cobrança aos turistas que querem conhecer a área costeira.

