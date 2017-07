MÚSICA

Sony voltará a produzir discos de vinil após 30 anos Em meio a demanda crescente, companhia japonesa abrirá uma fábrica em Tóquio para voltar a produção de discos de vinil

Três décadas após abandonar a produção de discos de vinil, a companhia japonesa Sony anunciou nesta quinta-feira, 29, que voltará a fabricá-los em meio a uma demanda crescente. Os novos discos serão produzidos em uma fábrica localizada a sudoeste de Tóquio.

A Sony paralisou a produção de discos de vinil em 1989, quando os consumidores passaram a dar prioridade a CDs e outras tecnologias. De acordo com a associação da indústria gravadora do Japão, o país chegou a produzir cerca de 200 milhões de discos por ano em meados da década de 1970.

A companhia japonesa, que por anos foi protagonista com o desenvolvimento do CD, vem perdendo espaço com as novas tecnologias de streaming e com os downloads. No entanto, o vinil tem voltado ao mercado e têm atraído não só consumidores mais nostálgicos como também as gerações mais jovens.

Segundo uma reportagem do jornal japonês Nikkei, a Toyokasei, única fabricante de discos do país, tem tido dificuldades para se manter com o ressurgimento do vinil. Com isso, a Sony está lutando para encontrar engenheiros experientes e que estão familiarizados com a produção desses discos.

A Sony não informou que títulos lançará no formato de vinil, mas segundo o jornal Nikkei, a companhia lançaria um compilado de músicas japonesas populares no passado, assim como álbuns contemporâneos. A empresa de consultoria Deloitte estima que o mercado de vinil movimente US$ 1 bilhões neste ano, enquanto as vendas de CD e downloads continuam caindo.

