A sutil distinção entre ‘mentira’ e ‘falsidade’ O uso excessivo da palavra 'mentira' na mídia indica que os jornalistas confundem a distinção sutil entre 'mentira' e 'falsidade'

Segundo Donald Trump, sua posse atraiu o maior número de pessoas na história dos Estados Unidos. Depois dessa afirmação, Trump não se cansou de dizer coisas fantasiosas. Ou seriam mentiras? O New York Times chamou essa atitude de “falsidade”.

Quando Trump disse que mais de 3 milhões de pessoas haviam votado ilegalmente, a manchete do Times foi mais incisiva: “Trump mente a respeito do voto popular em reunião com legisladores.” A palavra mentira continua a ser usada com insistência na imprensa.

A CNN e a MSNBC noticiaram há pouco tempo que Trump mentira ao dizer que o índice de homicídios era o mais alto dos últimos 50 anos. Na realidade, é um dos mais baixos na história do país. Trump não cessa de fazer afirmações sem fundamento legítimo. Seriam todas mentiras?

Há uma diferença entre falsidade e mentira. O Oxford English Dictionary define “mentira” como uma “afirmação contrária à verdade a fim de induzir a erro”. A “falsidade”, por sua vez, é “algo falso ou enganoso; mentira, calúnia, hipocrisia”. A falsidade, portanto, tem uma conotação mais abrangente do que o simples ato de mentir. A mentira tem a intenção explícita de enganar, porque afirma ser verdadeiro o que se sabe que é falso.

O uso excessivo da palavra “mentira” na mídia indica que os jornalistas confundem a distinção sutil entre “mentira” e “falsidade”. Se Donald Trump tem uma necessidade patológica de acreditar em coisas fantásticas em relação à sua superioridade e poder, ele pode pensar que teria vencido Hillary Clinton no voto popular se os milhões de votos ilegais não o tivessem prejudicado.

Para dizer uma “mentira” Trump teria de saber a verdade. Assim, na hipótese que sabia, contou uma mentira colossal que exigiria provas que ele não teria condições de fornecer. Mas Trump prometeu fazer uma investigação minuciosa sobre a fraude eleitoral.

É possível que ele acredite em suas ideias absurdas. Esse mesmo contrassenso se aplica ao índice de homicídios no país. A afirmação de Trump obrigou a conselheira Kellyanne Conway a dizer que o presidente “baseara-se em dados referentes a uma área específica; não sei quem lhe deu esses dados”.

Os jornalistas devem ser rigorosos com pessoas poderosas que dizem mentiras. Os repórteres precisam saber o motivo das declarações falsas. Em assuntos como o de Michael Flynn, que renunciou ao cargo de conselheiro de Segurança Nacional após revelações de conversas com o embaixador russo, é possível dizer que Flynn “mentiu”.

Em casos como o de Trump e o índice de homicídios, os jornalistas devem pressioná-lo para saber suas fontes ou, até mesmo, perguntar se confia em sites de teoria da conspiração sobre o FBI.

Talvez Trump seja uma pessoa que se deixa dominar por fantasias e não um mentiroso. Por fim, é possível que o presidente não se importe com a verdade, ou se está certo ou errado. Nesse caso, a imprensa não tem uma palavra óbvia para se referir a esse tipo de postura. Como sugestão poderia ser “arrogância”.

