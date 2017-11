Alerta do Espaço

Terra pode sofrer um fenômeno solar perigoso em 2024 Segundo a Nasa, a 'tempestade solar perfeita' pode provocar apagões de energia generalizados e danificar tudo que esteja ligado na tomada

De acordo com um estudo feito pela Universidade do Colorado, em parceria com a Nasa, há 12% de chance de que em 10 anos uma nuvem procedente de uma tempestade solar extrema possa alcançar em cheio a Terra. Esse mesmo fenômeno ocorreu há dois anos, no dia 23 de julho de 2012, mas não atingiu o planeta.

“Se tivesse nos atingido, ainda estaríamos catando os pedaços”, afirma Daniel Baker, coautor da investigação publicada na revista Clima Espacial. Baker descreveu em seu artigo como a poderosa ejeção de massa coronal (grandes erupções de gás ionizado a alta temperatura, provenientes da coroa solar) atravessou a órbita da Terra em 2012. Felizmente, devido à órbita terrestre, o planeta não estava ali no momento e a nuvem golpeou a nave espacial Stereo. “Se a erupção tivesse ocorrido apenas uma semana antes, a Terra teria sido atingida”, diz Baker.

Mas o que é uma tempestade solar extrema? Elas começam com um estrondo ou explosão solar no dossel magnético das manchas solares. Assim, os raios-X e radiação ultravioleta em grau extremo atingem a Terra à velocidade da luz, ionizando as camadas superiores da atmosfera. O fenômeno provoca falhas no GPS e apagões de rádio.

Depois disso, surgem as partículas energéticas que poderão eletrificar os satélites, danificando seus componentes eletrônicos. Em seguida, a ejeção de massa coronal, com nuvens de um bilhão de toneladas de plasma magnetizado, “poderia provocar apagões de energia generalizados, desconectando tudo que estiver ligado na tomada”, informou a Nasa.

“A princípio me surpreendeu bastante o fato das possibilidades serem tão altas, mas as estatísticas parecem estar corretas”, esclarece Pete Riley, físico de Predictive Science.

