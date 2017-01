PROPOSTA POLÊMICA

Texas quer restringir uso de banheiros por transexuais Estado americano estuda lei que proíbe transexuais de usar banheiros que corresponda ao gênero com o qual se identificam

O Texas é um dos estados mais conservadores dos EUA e sua legislação tem feito jus a esse status. Nos últimos anos, o Texas aprovou uma lei que enrijece as normas para participar do processo eleitoral, que prejudicou milhares de eleitores imigrantes, idosos e de baixa renda. Outra lei aprovada reduziu drasticamente o número de clínicas abortivas no estado.

Agora, a legislação texana tem um novo alvo: os transexuais, pessoas cuja identidade de gênero se identifica com a do sexo oposto ao do nascimento. Sob o argumento de que estão protegendo a “privacidade” e a “segurança” de seus cidadãos, parlamentares republicanos do Texas estão propondo uma nova lei que obriga banheiros de escolas e prédios públicos a serem reservados para pessoas cujo gênero biológico corresponda ao pictograma da porta.

Em outras palavras, banheiros para mulheres, serão apenas para quem é biologicamente mulher; e banheiros de homens serão reservados para quem é biologicamente homem. Pessoas cuja identidade de gênero difere da biológica terão de usar o banheiro do sexo com o qual não se identificam.

Em um discurso em defesa da lei, o vice-governador do estado, o republicano Dan Patrick, parafraseou Martin Luther King. “Nossas vidas terminam quando nos calamos diante das coisas que realmente importam. A lei do banheiro é, sem sombra de dúvida, importante”, disse o parlamentar.

Patrick disse que o que está em questão é a dignidade das mulheres e das crianças e questionou os defensores dos direitos humanos se eles “realmente querem um homem entrando no banheiro com sua filha ou esposa”. “Fomos tão longe assim na correção política que esquecemos o senso comum, a decência comum? Se não podemos combater algo tão básico, então perdemos nosso país”, disse Patrick.

O Texas não é o único estado dos EUA a tentar barrar transexuais de usar banheiros cuja sua identidade de gênero se identifica. Estados como Virginia, Minnesota e Alabama também estudam propostas parecidas.

Fontes:

The Economist-Texas unveils its “bathroom bill”