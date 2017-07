HUMILHADO NA CASA BRANCA

A trágica trajetória de Sean Spicer como porta-voz de Trump A renúncia de Sean Spicer ao cargo de porta-voz da Casa Branca é um prelúdio de uma perigosa mudança no governo de Donald Trump

Donald Trump parece ter um mórbido prazer em humilhar publicamente as pessoas, especialmente as que estão sob seu domínio. Mas nenhum subordinado de Trump foi mais ridicularizado que o porta-voz oficial da Casa Branca Sean Spicer, que na sexta-feira, 21, anunciou abruptamente sua renúncia ao cargo.

Não importa quantos milhões de dólares Spicer venha a ganhar por seus seis meses de serviço como porta-voz de Trump, não será uma quantia suficiente. Isso porque tais seis meses foram o bastante para despedaçar por completo a reputação de Spicer, que além de ser humilhado por Trump, por vezes, também foi ridicularizado por metade da opinião pública dos Estados Unidos.

Antes um respeitado chefe de comunicação do Comitê Nacional Republicano (CNR), Spicer começou seu declínio logo na cerimônia de posse de Trump, quando foi orientado pelo presidente a mentir sobre o número de pessoas presentes no evento. Spicer se tornou piada nacional ao afirmar que a posse de Trump foi “a que teve a maior quantidade de público nos juramentos presidenciais”. A afirmação foi tão falsa que prejudicou imediatamente a credibilidade de Spicer de forma irremediável. Desde então, ele virou piada no país e chegou a ser comparado ao iraquiano Mohammad Saeed al-Sahhaf, ministro de Comunicação de Saddam Hussein que em 2003 negou que o Iraque estivesse sob ataque dos EUA, mesmo quando tanques americanos eram vistos entrando no país.

A situação ficou insustentável para Spicer na semana passada, quando ele discordou veementemente da decisão de Trump de indicar o gestor de fundos de investimentos Anthony Scaramucci para diretor de comunicação do governo, um cargo acima do posto de porta-voz. Scaramucci é conhecido por ter laços estreitos com os filhos de Trump, ser alinhado às iniciativas de extrema direita do presidente e ser um de seus defensores incondicionais. No entanto, sua falta de experiência para o cargo irritou Spicer, que chamou de “grande erro” a decisão de Trump. O presidente americano, no entanto, permaneceu irredutível na indicação.

Diante disso, Spicer decidiu reunir o que lhe sobrou de dignidade e renunciou ao cargo. Em sua conta no Twitter, ele agradeceu a Trump e anunciou que permanecerá no cargo somente até agosto. “Foi uma honra e um privilégio servir @POTUS @realDonalTrump [os dois perfis do presidente Trump no Twitter] e esse país incrível. Vou continuar com meu trabalho até agosto”, escreveu Spicer.

A contratação de Scaramucci sinaliza uma perigosa tendência no governo Trump, desencadeada pelas ações de Robert Mueller, ex-diretor do FBI que atualmente conduz uma investigação independente sobre a interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016.

Apreensivo diante do avanço de Mueller, Trump busca se cercar de pessoas que considera incondicionalmente leais, como Scaramucci. Embora estivesse disposto a mentir e ser ridicularizado, Spicer não era considerado leal o bastante por Trump. Suspeita-se que o chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, que atuou junto a Spicer no CNR, será o próximo a sair do governo.

