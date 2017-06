COMPORTAMENTO

Transportes públicos contra o ‘manspreading’ O ato predominantemente masculino está, aos poucos, sendo combatido ao redor do mundo

Você sabe o que é manspreading? É quando um homem, ao ocupar um assento no ônibus, trem ou metrô, abre – ou espalha – as pernas em ângulos largos, ocupando mais espaço do que deveria, atrapalhando e constrangendo outros passageiros, em sua maioria mulheres.

Em Madri, as autoridades dos transportes públicos se posicionaram contra a prática, com uma campanha para combater essa prática masculina mal educada e egoísta. A Companhia Municipal de Transporte de Madri começou a instalar sinais desencorajando a prática, explicando que a intenção é lembrar as pessoas da necessidade de respeitar o espaço de todos os passageiros.

A expectativa é que os propensos ao manspreading observem os anúncios e corrijam o próprio comportamento. “Esse novo anúncio é similar a outros que já existem ao redor do mundo para evitar que pessoas adotem esse tipo de postura, que causa o desconforto aos outros passageiros”, disse a empresa.

Madri não é a única cidade a combater a prática. Em 2014, Nova York também instalou anúncios em seus transportes públicos, contra o manspreading. No sinal, um apelo: “Cara, por favor, feche as pernas. É uma questão de espaço”.

A cidade de Seattle, também nos EUA, usou a imagem de um polvo roxo, com os tentáculos espalhados e, depois, recolhidos, como estrela de sua campanha por mais educação nos meios de transporte.

