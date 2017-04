REVIRAVOLTA

A triste lógica por trás da guinada na guerra da Síria Com fortes indícios de ter sido promovido por Assad, ataque com gás sarin em Idlib gerou uma reviravolta no conflito

Após seis anos de conflito sangrento, a guerra na Síria parecia estar finalmente entrando em sua reta final. Em setembro do ano passado, após tortuosas negociações, Rússia e Estados Unidos fecharam um acordo de cooperação que previa o compartilhamento de inteligência sobre missões na Síria e há sete dias Washington declarou que retirar Bashar al-Assad do poder não era mais uma prioridade do governo americano. Para completar o cenário, o exército sírio avançava na retomada de territórios do Estado Islâmico (Isis).

Então, o que explica a guinada observada nos últimos dias, com bombas de gás sarin sendo lançadas contra civis e o bombardeio dos EUA contra uma base militar síria em Homs?

Segundo um artigo do New York Times, primeiro, a errática decisão do governo sírio de aproveitar o momento para reafirmar seu domínio sobre a população, usando bombas de gás sarin. A ação deixou mais de 70 mortos e foi o mais sangrento ataque químico desde o ocorrido em 2013, em Damasco, que deixou 1.429 civis mortos, sendo 426 crianças.

O governo sírio negou a autoria dos ataques por meio de uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Walid al-Moallem. Porém, governos ocidentais consideraram a resposta superficial, quase sem consideração pelos fatos.

Segundo analistas ouvidos pelo ‘NYT’, longe de ser um “arroubo de loucura inexplicável”, o ataque foi cuidadosamente calculado por Assad. O objetivo era provar para a população a falta de misericórdia do regime para desestimular qualquer questionamento. A busca do regime pela supremacia passa pelo ato de tornar a vida o mais insuportável possível para qualquer um que viva em áreas fora de seu controle. É o caso da província de Idlib, onde ocorreu o ataque. Grande parte da região era controlada por uma aliança entre rebeldes e jihadistas.

Monzer Khalil, que atua como médico na província, explica que a extrema tática de lançar o ataque sem se preocupar com a presença de civis e crianças (as principais vítimas do ataque) demonstra a impunidade do governo, desmoraliza seus oponentes e prova à população o punho de ferro do regime. Segundo ele, ao não impor limites às suas ações, “o regime mostra ao mundo a impotência e a fraqueza do Ocidente”.

A opinião é corroborada por Bente Scheller, especialista em Oriente Médio da fundação alemã Heinrich Böll. “Militarmente não há necessidade. Mas passa a mensagem: você está sob a nossa misericórdia. Não apele para as leis internacionais. Veja que elas não protegem sequer uma criança”, disse o especialista ao ‘NYT’.

