CAOS NA CASA BRANCA

Trump comemora demissão de diretor de comunicação 'Grande dia para a Casa Branca' diz Trump no Twitter no mesmo dia que Anthony Scaramucci deixa o cargo de diretor de comunicação

Na noite da última segunda-feira, 31, Donald Trump escreveu, no Twitter, que a Casa Branca estava tendo um grande dia. O comentário ocorreu no mesmo dia da demissão do diretor de comunicação Anthony Scaramucci, nomeado para o cargo há apenas 10 dias.

“Anthony Scaramucci vai deixar seu cargo de diretor de comunicação na Casa Branca. Scaramucci achou que era melhor dar ao [novo] chefe de gabinete John Kelly um quadro limpo e a chance de montar sua própria equipe”, declarou a secretária de imprensa Sarah Huckabee Sanders.

Segundo o New York Times, a saída de Scaramucci foi um pedido de Kelly, que na segunda-feira tomou posse como chefe de gabinete de Trump. Para entender a polêmica, é preciso relembrar o incidente que ocorreu na semana passada. Em entrevista à revista New Yorker, Scaramucci atacou colegas do alto escalão e ainda usou vocabulário vulgar para tecer as críticas. Seus alvos foram o então chefe de gabinete Reince Priebus, quem ele chamou de “esquizofrênico paranoico”, e o diretor de estratégia da Casa Branca, Steve Bannon.

Scaramucci não tinha qualquer experiência prévia com gestão de comunicação nem com política. Formado em Direito e Economia, sua experiência era na área de finanças e administração de recursos privados. Em 2005, criou a companhia Skybridge Capital, que fazia investimentos em todo o mundo. Ele foi um grande doador da campanha de Trump, mas também já tinha investido na campanha de Hillary Clinton. A ascensão de Scaramucci ao posto de diretor de comunicação foi o estopim da renúncia de Sean Spicer ao cargo de porta-voz da Casa Branca. Spicer discordou veementemente da nomeação de Scaramucci, feita por Trump.

Depois das críticas de Scaramucci, Priebus deixou a chefia do gabinete. O cargo passou então para as mãos de John Kelly, que era secretário de segurança nacional. Ao que tudo indica, a saída de Scaramucci é um sinal de que o novo chefe de gabinete já tem ampla autoridade para impor disciplina no governo Trump.

