'PERDA DE TEMPO'

Trump diz que ONU é incapaz de resolver problemas globais 'Quando vocês viram as Nações Unidas resolver problemas?! Não fazem isto. Eles causam problemas', afirmou o presidente eleito dos EUA

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a ONU nesta quarta-feira, 28, durante uma entrevista a jornalistas na Flórida. O republicano acusou as Nações Unidas de desperdiçar seu potencial e ser incapaz de resolver os problemas globais.

“A ONU tem um tremendo potencial, mas não aproveita este potencial […] Quando vocês viram as Nações Unidas resolver problemas?! Não fazem isto. Eles causam problemas”, afirmou Trump.

Ainda de acordo com o republicano, “se aproveitasse seu potencial, seria algo grandioso, mas não faz isto e é uma perda de tempo e dinheiro”.

As novas críticas ocorreram logo após o novo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, anunciar sua intenção de conversar com Trump “assim que possível” para “estabelecer um diálogo construtivo com a nova administração”.

Na semana passada, o presidente eleito dos EUA afirmou que a Organização das Nações Unidas se tornou “apenas um clube para as pessoas se juntarem, conversarem e passarem bons momentos”.

