POLÊMICA

Trump é alvo de críticas por compartilhar vídeos anti-islâmicos Presidente americano recebeu críticas de políticos do Reino Unido e dos EUA por compartilhar vídeos anti-islâmicos de grupo ultranacionalista britânico

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, compartilhou em sua página no Twitter vídeos anti-islâmicos na última quarta-feira, 29. As postagens originais foram feitas por Jayda Fransen, de uma organização ultranacionalista britânica, e mostravam jovens supostamente muçulmanos cometendo atos de vandalismo e violência.

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, criticou o compartilhamento dos vídeos, afirmando que a ação aumenta a tensão no Reino Unido. “É errado o presidente fazer isso. O Britain First busca polarizar as comunidades, usando narrativas de ódio que disseminam mentiras e acirram tensões”, disse May, por meio de sua assessoria.

A Britain First (Reino Unido Primeiro) é uma organização ultranacionalista envolvida em polêmicas, e já foi acusada de comportamento ameaçador e ofensivo em eventos e discursos no Reino Unido. Jayda Fansen é uma das lideres do grupo. Com 69 mil seguidores no Twitter, Fansen celebrou o compartilhamento feito por Trump, que tem 44 milhões de seguidores no Twitter.

O presidente americano respondeu a primeira-ministra britânica, através das redes sociais, sugerindo que Theresa May não se concentre nos Estados Unidos, mas sim no “destrutivo terrorismo radical islâmico que está tomando conta do Reino Unido”.

O conteúdo dos vídeos foi considerado pesado pelo próprio Twitter, que colocou o alerta de “conteúdo sensível”, sendo necessário mais de um clique no link para que o vídeo seja exibido. As imagens mostram um linchamento; a destruição de uma estátua de Nossa Senhora; e cenas de uma agressão na rua.

Porém, o vídeo que leva o título de “Migrantes muçulmanos batem em garoto holandês de muleta” já teve o seu conteúdo desvendado. Isso porque as imagens foram gravadas em Monnickendam, no norte da Holanda, e o agressor é um holandês nascido e criado no país, que foi detido após o episódio.

Já os outros vídeos foram gravados na Síria e no Egito, em 2013. O vídeo “Muçulmano destrói imagem da Virgem Maria” mostra um homem, com trajes islâmicos, destruindo a estátua de Nossa Senhora. Já o vídeo “Multidão muçulmana joga adolescente do telhado e o espanca até matá-lo”, mostra um grupo espancando um jovem. As imagens não fazem menções a grupos terroristas ou radicais religiosos.

Repercussões

A assessora da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, saiu em defesa de Donald Trump, explicando que o compartilhamento dos vídeos foi para chamar atenção para a necessidade de mais investimentos na segurança nacional. “Se é um vídeo real, a ameaça é real”, disse a assessora.

Porém, Trump recebeu críticas até mesmo de parlamentares do partido republicano, legenda da qual faz parte. O senador Jeff Flake categorizou a publicação do presidente como “extremamente inapropriada”. A parlamentar Lindsay Graham foi além e apontou que os vídeos “legitimam a intolerância religiosa”. Os democratas também se pronunciaram. Keith Ellison, vice-presidente do Comitê Nacional Democrata e membro muçulmano do Congresso americano, classificou Trump como racista.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, que se encontrou com Trump recentemente, também criticou a atitude do presidente americano, compartilhando um comunicado no Twitter, no qual afirma que “qualquer visita oficial do presidente Trump ao Reino Unido não será bem-vinda”.

O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, também se mostrou contra as ações de Trump, afirmando que não há lugar para ódio no Reino Unido. Jeremy Corbyn, do Partido Trabalhista, descreveu as publicações do presidente americano como “abomináveis, perigosas e uma ameaça para a nossa sociedade”. David Lammy, também do Partido Trabalhista, disse que Trump não é bem-vindo no Reino Unido e condenou a visibilidade que o compartilhamento deu ao grupo Britain First e a seu “ódio fascista, racista e extremista”, lembrando ainda que os líderes da organização foram presos e condenados.

Fontes:

Folha de São Paulo - Trump compartilha vídeos anti-islâmicos de grupo de extrema direita

The Guardian - Donald Trump attacks Theresa May over her criticism of his far-right retweets