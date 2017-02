EM CARTA AO 'NYTIMES'

Trump é ‘incapaz’ de servir como presidente, afirmam psiquiatras Profissionais de saúde alertam que discurso e ações de Trump mostram sua instabilidade emocional

Um grupo de profissionais de saúde mental fez um alerta sobre o comportamento exibido pelo presidente norte-americano, Donald Trump, demonstrando preocupação com sua instabilidade emocional.

A afirmação consta em uma carta publicada nesta terça-feira, 14, pelo jornal The New York Times. De acordo com os profissionais de saúde, “a grave instabilidade emocional indicada pelo discurso e pelas ações do senhor Trump o tornam incapaz de servir de forma segura como presidente”.

A carta foi enviada ao jornal por Lance Dodes, professor assistente aposentado de psiquiatria na Faculdade de Medicina de Harvard, e por Joseph Schachter, ex-presidente do Comitê de Propostas de Pesquisa da Associação Psicanalítica Internacional. O texto foi subscrito por outros 33 psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais.

A preocupação citada pelos profissionais de saúde é atribuída a um texto de Charles M. Blow publicado pelo jornal no último dia 9.

Confira abaixo a carta publicada no New York Times:

“Charles M. Blow descreve a constante necessidade de Donald Trump de “moer a oposição sob seus pés”. Como profissionais de saúde mental, compartilhamos a preocupação do senhor Blow.

O silêncio das organizações de saúde mental do país se deve a uma resolução auto-imposta sobre avaliar figuras públicas (a Regra Goldwater da Associação Americana de Psiquiatria, de 1973). Mas esse silêncio resultou em uma falha em ceder nossa experiência a preocupados jornalistas e membros do Congresso neste momento crítico. Tememos que exista muito em risco para continuarmos em silêncio.

O discurso e as ações do senhor Trump demonstram uma inabilidade de tolerar visões diferentes das suas, levando a reações de raiva. Suas palavras e comportamento sugerem uma profunda inabilidade em desenvolver empatia. Indivíduos com esses traços distorcem a realidade para atender seu estado psicológico, atacando fatos e aqueles que os transmitem (jornalistas, cientistas).

Em um líder poderoso, esses ataques estão sujeitos a aumentar, à medida que seu mito pessoal de grandeza parece ser confirmado. Acreditamos que a grave instabilidade emocional indicada pelo discurso e pelas ações do senhor Trump o tornam incapaz de servir de forma segura como presidente”.

