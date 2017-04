APOSTA ARRISCADA

Trump prepara pacote histórico de redução fiscal para empresas Governo americano planeja reduzir de 35% para 15% os impostos sobre pequenas, médias e grandes empresas

O presidente dos EUA, Donald Trump, vai anunciar nesta quarta-feira, 26, um histórico pacote de redução fiscal para pequenas, médias e grandes empresas.

Segundo o jornal New York Times, o pacote vai reduzir de 35% para 15% os impostos cobrados de empresas. A redução fiscal é mais ambiciosa que o corte para 28% planejado por Barack Obama, que teve a proposta travada por republicanos que exigiam reduzir a cobrança para 25%.

Atualmente, somada aos impostos locais e estaduais, a carga tributária dos EUA ronda os 40%. É um dos mais altos percentuais do Ocidente, superando até mesmo o Brasil, que no ano passado teve uma média de 33,7%. Segundo Trump, o corte reduzirá a pressão sobre as empresas, incluindo a Trump Organizations, e atrairá investidores para os EUA.

Porém, segundo uma análise da consultora americana Tax Foundation, especializada em análises fiscais, a redução da carga fiscal para 15% fará os cofres públicos americanos deixarem de arrecadar US$ 2 trilhões ao longo de 10 anos. Questionado sobre o impacto, o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, limitou-se a dizer que a queda na arrecadação será compensada “com o aumento econômico que o corte irá gerar”.

A medida é arriscada diante do delicado momento que os EUA atravessam. Embora a economia tenha voltado a crescer, o PIB do país acumulou no ano passado um déficit de 3,2% e a dívida pública atualmente ronda os US$ 20 trilhões, o que equivale a 105% do PIB americano.

Apesar disso, Trump está disposto a arriscar. Um dos motivos é a urgência para apresentar algum resultado positivo no balanço de 100 dias de sua gestão, que serão completados na próxima sexta-feira, 28. Até o momento, Trump acumulou derrotas no Senado. Ele não conseguiu extinguir o Obamacare, seu plano de contruir um muro na fronteira com o México está ameaçado por falta de investimento e a investigação em torno da interferência russa nas eleições que o levaram à Casa Branca avança a cada dia.

Fontes:

The New York Times-Trump’s Tax Plan: Low Rate for Corporations, and for Companies Like His