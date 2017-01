TRUMPISMO

Trump retira os EUA da Parceria Transpacífico Medida era uma das maiores bandeiras da campanha protecionista de Donald Trump, que tem o Nafta como próximo alvo

O presidente americano, Donald Trump, assinou um decreto nesta segunda-feira, 23, que retira os Estados Unidos das negociações para adesão à Parceria Transpacífico (TPP, na sigla em inglês).

Assinado em 2015, pelos EUA e outros 11 países, o acordo comercial abrange questões que vão desde os direitos trabalhistas até a proteção à propriedade intelectual. A retirada dos EUA das negociações era uma das principais bandeiras da campanha de Trump.

Na prática, a retirada americana inviabiliza o TPP, já que para ele entrar em vigor é preciso ser ratificado por países que representam 85% do PIB total dos signatários. Só os EUA representam 60%.

“É uma grande coisa para o trabalhador americano o que acabamos de fazer”, disse Trump, no salão oval da Casa Branca, logo após assinar o decreto. O presidente americano pretende seguir com sua agenda protecionista. Neste fim de semana, ele anunciou que iniciará em breve conversas com México e Canadá para renegociar o Nafta.

“Nós vamos começar a renegociar o Nafta, além de questões de imigração e segurança de fronteira (com o México)”, disse Trump, em um pronunciamento feito no último domingo, 22, na Casa Branca.

Fontes:

Folha-Por decreto, Trump retira EUA da Parceria Transpacífico