TROCA DE FARPAS

Trump revida comentários de Merkel A resposta veio depois que Merkel disse que a Alemanha não pode mais contar com os Estados Unidos sob o comando de Trump

Donald Trump revidou os recentes comentários de Angela Merkel sobre a falta de confiança nos Estados Unidos como parceiro comercial. No Twitter, Trump disse: “Nós temos um déficit comercial massivo com a Alemanha. Além disso, eles pagam bem menos do que deveriam na Otan. Muito ruim para os Estados Unidos. Isso vai mudar”. A resposta veio depois que Merkel disse que a Alemanha não pode mais contar totalmente com os Estados Unidos sob o comando de Trump.

Em um evento de cerveja, Merkel enfatizou a necessidade de relações amigáveis com os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia, mas acrescentou “Nós, europeus, devemos ter nossos destinos em nossas próprias mãos”.

A chanceler disse que a tradicional aliança do ocidente está ameaçada pelos Estados Unidos e pelo Brexit. “Os tempos em que podíamos contar completamente com outros acabaram”.

Os comentários de Merkel vieram depois que Trump disse que precisava de mais tempo para decidir se os Estados Unidos continuariam ou não no acordo climático de Paris, o que frustrou diplomatas europeus.

Thomas Opperman, líder do Partido Social-Democrata da Alemanha, disse que Trump era um “risco de segurança para o Ocidente”, insinuando que o líder americano poderia passar informações importantes para a Rússia.

Fontes:

Independent-Donald Trump hits back at Angela Merkel with ominous warning for Germany

CNN-How a single sentence from Angela Merkel showed what Trump means to the world