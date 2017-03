POLÊMICA

Tweet de Trump aumenta risco de impeachment Trump acusou Obama de grampeá-lo durante as eleições presidenciais

O presidente americano, Donald Trump, acusou o ex-presidente Barack Obama de tê-lo grampeado durante as eleições. Se a acusação for verdadeira, este escândalo teria as mesmas proporções do caso de Watergate. Caso seja falso e Trump não tenha provas, isto também pode se tornar um escândalo de escala maior. Este é um tipo de acusação que pode causar um impeachment.

A premissa da Primeira Emenda tem relação com a liberdade de expressão no discurso e no debate entre cidadãos, mas isso não se aplica a acusações feitas pelo governo. Pela lei, acusações de atividade criminal devem ser seguidas de provas. Se um cidadão comum acusa Obama de grampear seu telefone, o democrata pode processá-lo por difamação. Mas se é o presidente que faz esta acusação, ele não pode ser processado por conta de seu cargo.

Além disso, mesmo Obama podendo se defender publicamente ou tendo amplo acesso à mídia, ele não tem mais a audiência que Trump agora tem. Qualquer outro cidadão tem menos chance ainda de se defender.

Por estas razões, é um erro dizer que a acusação de Trump contra Obama é protegida pela Primeira Emenda. Discurso falso e difamatório não é protegido pela legislação. Por isso, a solução constitucional para a má conduta presidencial é o impeachment.

Um presidente não tem autoridade legal para pedir um grampo telefônico. Apenas um tribunal pode solicitá-lo e isso só pode ocorrer depois da causa ter sido apresentada ao Departamento de Justiça e ao FBI.

Uma acusação falsa contra um ex-presidente de algo que poderia ser alvo de impeachment pode ser prejudicial à democracia. Obama é o democrata mais conhecido e popular nos Estados Unidos. Atacá-lo não afeta apenas sua pessoa como também enfraquece a oposição da administração Trump.

Se a acusação poderia resultar no impeachment de Obama, uma acusação falsa também deveria causar o impeachment de Trump. Caso contrário, o presidente teria o poder de distorcer a democracia ao chamar, sem provas, seus oponentes de criminosos.

Fontes:

Bloomberg-Trump's Wiretap Tweets Raise Risk of Impeachment