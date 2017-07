CRISE POLÍTICA E ECONÔMICA

Um adeus à democracia da Venezuela As eleições para a Assembleia Nacional Constituinte provocam protestos dos partidos de oposição ao governo da Venezuela e causam cisão entre os chavistas

Em meio à grave crise política e econômica da Venezuela, Nicolás Maduro, um ex-motorista de ônibus escolhido por Chávez pouco antes de morrer para substituí-lo na presidência em 2013, convocou eleições para a Assembleia Nacional Constituinte em 30 de julho.

Maduro argumenta que o objetivo da nova composição da Assembleia Nacional é derrotar o “fascismo” da oposição. No entanto, o processo de escolha dos novos membros poderia ter sido planejado por Mussolini. Cada um dos 340 municípios elegerá um representante para a assembleia, independente do tamanho e apenas as capitais dos estados poderão eleger dois representantes, o que significa que as cidades que apoiam a oposição estarão sub-representadas. Outros 181 membros serão escolhidos entre os conselhos comunais e associações de profissionais controlados pelo regime.

Maduro convocou as eleições porque não tem mais condições de permanecer no poder de forma democrática. Os baixos preços do petróleo e a péssima administração do governo provocaram uma crise profunda no país. Há escassez de alimentos e medicamentos. As doenças erradicadas há muito tempo, como a difteria e a malária, estão fazendo vítimas. A oposição obteve maioria nas eleições legislativas em 2015, porém, desde então, Maduro tem governado por decretos e por meio do Tribunal Superior de Justiça manipulado por ele. Nos protestos quase diários contra o governo desde abril, 75 pessoas morreram, muitas assassinadas pela Guarda Nacional ou por grupos pró-regime.

O governo ditatorial de Maduro causou cisões em sua base política. A procuradora-geral, a chavista Luisa Ortega, transformou-se em uma crítica contundente do regime. A Assembleia Nacional Constituinte “será o golpe fatal nas instituições democráticas do país”, disse a um jornal peruano na última semana de junho. A estratégia de Maduro para se manter no poder encontra resistência por parte dos chavistas. Muitos se opõem às eleições para a Assembleia Nacional Constituinte.

A tensão está aumentando. Um policial sobrevoou em um helicóptero o Tribunal Superior de Justiça e o Ministério do Interior em Caracas exigindo a renúncia de Maduro. As multidões continuam a percorrer as ruas da capital e das principais cidades do país. Os confrontos violentos vão resultar em mais manifestantes mortos e feridos até que essa tragédia termine.

