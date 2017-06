PORTE DE ARMAS

Um histórico de violência nos Estados Unidos A escalada de violência armada nos Estados Unidos é uma clara evidência de medidas pouco rígidas do controle da posse e porte de armas no país

Com uma regularidade terrível os americanos usam armas de fogo de alta potência para realizar tiroteios em massa. E com uma frequência lamentável os esforços para reformar as leis de controle de armas nos Estados Unidos após as tragédias fracassam. Um artigo recente publicado pela Harvard Business School revelou um fato assustador: os assassinatos em massa causam um aumento de 75% nas medidas menos rígidas de controle de armas nos estados republicanos. Mais de 30 mil pessoas morrem por ano nos EUA em decorrência de ataques de armas de fogo; nenhum outro país desenvolvido tem uma taxa tão elevada de violência armada.

Os opositores ao controle de armas argumentam que a posse de armas generalizada desestimula o crime e, portanto, beneficia a sociedade. Os defensores de medidas mais rígidas da posse e porte de armas discordam. Na opinião deles o estímulo aos crimes em razão da facilidade de acesso e compra de armas de fogo é muito maior do que os efeitos de dissuasão. Os cientistas sociais têm tentado chegar a uma conclusão a respeito desse assunto tão complexo, mas encontram dificuldade em analisar dados aparentemente ambíguos.

Os grupos que defendem o uso generalizado de armas alegam que as taxas de posse de armas são mais altas nas regiões rurais de estados pouco povoados, onde os índices de crimes são menores. Além disso, dizem, apesar do grande aumento do número de armas nos EUA, as taxas de crimes diminuíram. Por sua vez, mesmo com uma circulação maior de armas no país, o número de famílias com posse de armas teve uma redução constante.

Uma pesquisa de Mark Duggan da Universidade de Chicago publicada no ano 2000 concluiu que a diminuição da taxa de homicídios havia acompanhado a queda do número de famílias com posse de armas. Em sua opinião, a redução da taxa de assassinatos não foi apenas um efeito colateral do índice menor de crimes. A redução do número de posse armas teve uma influência importante nesse declínio.

Outros estudos chegaram a conclusões semelhantes. Em 2014, uma análise baseada em informações detalhadas dos condados americanos reunidas pelo National Research Council mostrou que as leis que permitem o porte de armas estava associada ao aumento significativo da incidência de agressões com armas de fogo. Essas leis também causavam o aumento de outros crimes, como estupro e roubo. Uma pesquisa recente de 130 estudos revelou que o controle rígido da posse e porte de armas reduziria as mortes provocadas pela violência armada.

Fontes:

The Economist-A history of violence