JAPÃO

Um polêmico jardim de infância ultranacionalista no Japão Um jardim de infância japonês ultranacionalista envolve-se em uma compra duvidosa de um terreno na cidade de Osaka

Todas as manhãs os alunos do jardim de infância Tsukamoto ouvem hinos militares, fazem reverência diante de fotos do imperador e prometem defender o país. As pequenas crianças de 3 a 5 anos pedem aos pais para proteger o Japão de ameaças estrangeiras.

Os bisavós dos alunos de Tsukamoto aprenderam princípios semelhantes, mas as escolas estatais diminuíram o tom enfático do nacionalismo incutido nas crianças após a Segunda Guerra Mundial. Até há pouco tempo, muitos japoneses não sabiam que algumas escolas privadas ainda difundiam esse patriotismo exacerbado, com um currículo centrado nas tradições e cultura japonesas. Eles ficaram ainda mais surpresos ao saber que o governo incentivava essa prática.

No ano passado, a empresa Moritomo Gakuen, que administra o jardim de infância, comprou um terreno do governo na cidade de Osaka por um preço insignificante, talvez o correspondente a 14% do seu valor real. Em seguida, começou a construir uma escola primária para propagar as mesmas ideias ultranacionalistas.

A empresa mencionou o nome do primeiro-ministro Shinzo Abe ao pedir doações. A esposa de Abe, Akie, fez um discurso no jardim de infância e foi nomeada diretora honorária. O ministro da Defesa, Tomomi Inada, escreveu uma carta agradecendo ao jardim de infância por incentivar o moral dos soldados japoneses, depois de ter enviado os alunos ao porto para receber os navios de guerra que retornavam ao Japão.

O primeiro-ministro Abe nega qualquer envolvimento na venda do terreno, e disse que renunciaria ao cargo se alguém provasse o contrário. Ele e a esposa foram encorajados a ajudar o jardim de infância, disse, por seu diretor, Yasunori Kagoike, que usou seu nome para arrecadar dinheiro “apesar de minha insistência em não usá-lo”

Mas antes Shinzo Abe tinha elogiado Kagoike por sua “paixão admirável” pela educação e por compartilharem uma “ideologia semelhante”. À medida que as investigações prosseguem, há sinais de revisionismo em ambos os lados. Todas as referências ao ministro Inada e ao primeiro-ministro Abe foram eliminadas do site do jardim de infância.

Fontes:

The Economist-An ultranationalist kindergarten in Japan