DROGAS

Epidemia de heroína nos EUA tem novo perfil de viciado A situação está tão complicada que já chegou na campanha eleitoral de 2016

A epidemia de drogas pesadas (heroína e similares) que avança sobre os Estados Unidos está tão complicada que já chegou na campanha eleitoral de 2016. A novidade da epidemia é o perfil do viciado. Enquanto nos anos 1970 sua imagem pública era a de um negro, associada à violência, o viciado de 2015 é em sua maioria, branco. A resposta dos poderes públicos também não é mais a mesma: o que antes era motivo para prisão e encarceramento, agora gira em torno de um debate sobre reabilitação. O viciado perdeu um pouco o estigma. Desde 2000, as mortes por overdose nos EUA quase que quadruplicaram.

Leia mais: EUA lutam contra epidemia de heroína e de seus substitutos farmacológicos

“Esta crise tira vidas. Destrói famílias. Destroça comunidades em todo o país”, disse, em outubro, o presidente americano Barack Obama, durante uma visita à Virgínia Ocidental, um dos estados mais afetados.

De acordo com o Centro para o Controle e a Prevenção de Doenças, morreram mais pessoas de overdose nos EUA em 2014 (47.055) do que em qualquer outro ano registrado. Cerca de 60% morreram por overdose de opiáceos, que incluem medicamentos que podem ser adquiridos com receita, e heroína.

“Muitos começaram usando e abusando de opiáceos com receita médica”, diz Meghan Westwood, diretora executiva do Centro de Tratamento de Avery Road, em Rockville, no condado de Montgomery, perto de Washington. “O que as pessoas não sabem é que essas substâncias atuam no cérebro da mesma forma que a heroína”, ressalta.

Segundo especialistas, a origem da atual epidemia vem da venda dos analgésicos legais. Na década passada, alguns médicos começaram a receitar opioides com facilidade, muitas vezes subestimando seus efeitos viciantes. Apesar de um debate sobre o papel de médicos, farmácias e farmacêuticos levar a um controle maior, os viciados encontraram na heroína uma alternativa barata vinda do México. “Uma história que ouvimos com frequência é que jovens começam com receitas e passam para a heroína”, diz Westwood.

Fontes:

El País-Uma nova epidemia de heroína abala os Estados Unidos