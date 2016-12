LEGADO POLÍTICO

Uma reflexão do governo Obama Obama propôs reformas ousadas. Algumas nunca saíram do papel, outras deram certo mas estão prestes a ser desfeitas

Barack Obama deixou sua marca na história americana. Desde 2009, quando se tornou o primeiro presidente negro da história dos EUA, seu porte esguio e sorriso emanavam um carisma que levou a população a abraçá-lo. Um “menino magrelo com um nome engraçado”, como ele mesmo se descreveu e passou a ser chamado.

Seus discursos marcaram como o de nenhum outro presidente e se tornaram sua identidade. Prestes a chegar ao fim, a gestão de Obama oscilou entre o idealismo e a amargura, mas algumas de suas conquistas permanecerão.

Obama propôs reformas ousadas. Algumas nunca saíram do papel, outras deram certo mas estão prestes a ser desfeitas. Como presidente negro, ele representava a consolidação da igualdade. Ainda assim, ao final de sua gestão, protestos raciais revelaram que o sonho dos direitos civis de 1960 ainda está distante.

A maior surpresa de seu governo foi a Primavera Árabe. Obama foi contra a invasão do Iraque e propôs trazer os soldados americanos de volta, talvez prematuramente, em 2011. Porém, foi sugado pelo turbilhão de revoltas no Oriente Médio e pela ascensão do Estado Islâmico, que resultou da combinação da invasão do Iraque com a guerra na Síria. Esta última, por sua vez, fomentada por rebeldes que, inspirados pela Primavera Árabe, desejavam depor do ditador Basha al-Assad. Até 2016, os EUA já haviam bombardeado sete países, quase sempre com drones, a arma predileta da gestão Obama.

Apesar do pouco reconhecimento, o primeiro mandato de Obama foi crucial para impedir que a crise financeira herdada por ele se tornasse uma catástrofe. Uma série de recuperações judiciais e estímulos do governo implementados nos primeiros meses de sua gestão salvaram bancos e o setor automobilístico da falência generalizada.

David Axelrod, conselheiro de longa data de Obama, lamenta a “amnésia coletiva em relação ao risco daquela época”, que ele classifica a pior para um presidente recém-chegado ao poder desde Franklin Roosevelt, em 1933.

O mesmo acontece com a lei de saúde Affordable Care Act, mais conhecida como Obamacare. Criada para universalizar o acesso à saúde e controlar o preço dos planos de saúde, ela beneficiou muitos americanos. “Eu não seria capaz de comprar meu remédio para pressão sem ela. Foi uma bênção”, diz a bibliotecária Cheryl Johnson. Antes, ela não tinha plano de saúde e, assim como seus vizinhos, dependia de serviços de emergência. Outro ponto a favor da gestão Obama foi o aumento da renda da classe média e a queda da taxa de desemprego para menos de 5%, um índice recorde.

Após deixar a Casa Branca, Obama pretende continuar se dedicando à My Brother’s Keeper, inciativa público-privada que busca afastar jovens pobres do crime incentivando o trabalho.

Fontes:

The Economist-A reflection on Barack Obama’s presidency