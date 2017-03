VIOLAÇÕES

Unicef afirma que 2016 foi o pior ano para crianças na Síria Estima-se que 6 milhões de menores precisam de assistência no país

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 13, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) afirmou que 2016 foi o ano com mais violações contra crianças na Síria desde o início do conflito entre forças do regime e rebeldes.

De acordo com o Unicef, 652 crianças morreram no ano passado no país — um aumento de 20% em relação a 2015 — e mais de 850 foram recrutadas para combate — o dobro de 2015. Houve também um aumento significativo de casos de mutilação. Estima-se que 6 milhões de menores precisam de assistência na Síria — o número é 12 vezes superior ao de 2012.

O diretor regional do Unicef para o Oriente Médio e norte da África, Geert Cappelaere, ressaltou que “o nível de sofrimento não tem precedentes. Milhões de crianças na Síria estão permanentemente sob a ameaça de ataques, as suas vidas estão totalmente viradas do avesso”.

O relatório destaca ainda que mais de 2,8 milhões de crianças em situação vulnerável estão em áreas de difícil acesso no país, sendo que 280 mil estão cercadas e praticamente sem acesso à ajuda humanitária.

O Unicef alertou também que “as crianças estão sendo recrutadas para combater diretamente nas linhas da frente e participam cada vez mais ativamente, incluindo casos extremos de execuções, como guardas prisionais ou em atentados suicidas”. Ainda de acordo com o órgão, “além das bombas, balas e explosões, as crianças estão morrendo em silêncio muitas vezes por doenças que poderiam ser facilmente evitáveis”.

Estima-se que mais de 300 mil pessoas já morreram em decorrência da guerra na Síria, que nesta semana completa seis anos.

Fontes:

Terra - Crianças sírias nunca sofreram tanto como em 2016, afirma Unicef