USO RECREATIVO

Uruguai começa a vender maconha em farmácias nesta quarta A iniciativa faz do Uruguai o primeiro país do mundo a aplicar um controle estatal sobre a produção, a compra e a venda da substância

O Uruguai começou a vender, nesta quarta-feira,19, maconha para uso recreativo nas farmácias. A medida é fruto de uma lei pioneira aprovada em 2013, pelo governo do então presidente José Mujica.

A iniciativa faz do Uruguai o primeiro país do mundo a aplicar um controle estatal sobre a produção, a compra e a venda da substância. O objetivo do governo uruguaio é retirar a venda da maconha das mãos dos narcotraficantes, o que representaria um duro golpe para o tráfico de drogas.

No momento a venda será feita por 16 farmácias de 11 dos 19 departamentos do país, que aderiram ao sistema e cumprem todos os requisitos exigidos pelo Instituto de Regulação e Controle da Cannabis (IRCCA).

Pelo menos 4.959 pessoas que se registraram como consumidoras vão poder comprar o produto, que será vendido em vasilhas de 5 gramas por 187 pesos uruguaios (cerca de R$ 20). Cada pessoa poderá comprar no máximo 10 gramas por semana e até 40 gramas por mês.

A nova legislação autoriza o consumo de maconha em três formas: cultivo em casa, cultivo cooperativo em clubes e venda em farmácias de maconha produzida por empresas privadas controladas pelo Estado.

