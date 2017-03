Gráficos

Veja o atual poder bélico da Rússia O país é uma das três maiores potências militares do mundo e só investe menos do que os Estados Unidos, a China e a Arábia Saudita

A influência de Vladimir Putin na Ucrânia e em outros ex-Estados Soviéticos depende tanto da capacidade bélica da Rússia quanto da diplomacia. O país é uma das três maiores potências militares do mundo e conta com quase três mil tanques, dos quais muitos foram deslocados para perto da fronteira com a Ucrânia. Em comparação, todos os países europeus juntos somam oito mil tanques.

As Forças Armadas russas têm 770 mil militares e o número pode aumentar mais 2,5 milhões com os reservistas e paramilitares. Os gastos da Rússia com a defesa atingiram 70 bilhões de dólares, o que corresponde a 3,4% do PIB do país. Somente os Estados Unidos, a China e a Arábia Saudita gastaram mais.

A China, que tem a maior frota de submarinos do mundo, também está aumentando a sua força militar e investindo no potencial naval e na reforma das Forças Armadas.

Apesar dos Estados Unidos ainda serem a maior potência militar do mundo, as ações de Putin tem mostrado que a intenção é, muitas vezes, tão importante quanto a capacidade.

