POR UNANIMIDADE

Venezuela é suspensa do Mercosul por ‘ruptura da ordem democrática’ Decisão foi tomada por unanimidade em reunião entre os representantes dos países fundadores do bloco

Em decisão unânime, representantes do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, países fundadores do Mercosul, anunciaram neste sábado, 5, após uma reunião em São Paulo, a suspensão da Venezuela do bloco por “ruptura da ordem democrática”.

A Venezuela já estava suspensa do exercício de membro do Mercosul desde dezembro do ano passado por ter descumprido obrigações acertadas em 2012. Com a nova sanção, a reintegração do país fica ainda mais difícil.

O documento da reunião ressalta que, mesmo se passar a cumprir todos as obrigações previstas no protocolo de sua adesão ao bloco, a Venezuela será incorporada novamente somente depois de “restaurada a ordem democrática”. A decisão se baseia na cláusula do Protocolo de Ushuaia, assinado em 1996 e que prevê o respeito à democracia.

O chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, afirmou que, “desde que o governo venezuelano enveredou por um caminho que o levou a se afastar cada vez mais da democracia, nossos países, em diversas instâncias, manifestaram preocupação”. O chanceler ressaltou que o Brasil não vai suspender a exportação de alimentos para a Venezuela, uma vez que isso agravaria a crise humanitária no país.

Não foram anunciadas sanções comerciais. Cada país do bloco decidirá se adota retaliações de acordo com seus acordos bilaterais.

Em resposta à decisão dos países fundadores do Mercosul, Nicolás Maduro disse que “nunca vão tirar a Venezuela” do bloco. “Somos Mercosul de alma, coração e vida. Algumas oligarquias golpistas, como a do Brasil, ou miseráveis, como a que governa a Argentina, poderão tentar mil vezes, mas sempre estaremos aí”, ressaltou o presidente venezuelano.

Fontes:

G1 - Mercosul suspende direitos políticos da Venezuela por 'ruptura da ordem democrática'