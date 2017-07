ÁFRICA

A verdadeira crise do passaporte Os africanos enfrentam enormes desafios para obter um passaporte, mesmo para viagens pelos países do continente africano, por motivos aleatórios, sem justificativa plausível

Os africanos que querem viajar enfrentam dificuldades enormes para obter passaportes e vistos, não só para os países desenvolvidos, como também para nações do continente africano. Os habitantes de Uganda enfrentam obstáculos ainda maiores antes de chegarem a uma embaixada estrangeira. Em 12 de junho, o governo avisou que tinha uma cota pequena de passaportes disponíveis e que iria fazer uma triagem ao emiti-los. Os passaportes seriam dados apenas a pessoas doentes que necessitavam de cuidados médicos urgentes, ou as que iriam viajar a trabalho para o governo, ou ainda as que tinham cursos programados no exterior. Todos os demais teriam de esperar, talvez durante meses.

A Uganda não é o único país que impõe dificuldades para a obtenção de passaporte. Até o ano passado, os zimbabuanos passavam a noite na frente do órgão emissor de passaportes, com medo de perder o lugar na fila. Em determinado momento, os passaportes não foram mais emitidos porque a tinta da impressão tinha acabado. Os nigerianos também enfrentaram obstáculos para conseguir um passaporte, quando a empresa que os imprimia diminuiu a entrega dos documentos enquanto discutia preços com o governo.

Os cidadãos da República Democrática do Congo são os mais prejudicados pelo alto custo da emissão de passaportes pelo governo. O passaporte custa US$185, um dos valores mais altos cobrados no mundo inteiro. A renda média no Congo é de apenas US$680, o que inviabiliza a obtenção do documento para a maioria da população.

Mas para os eritreus a situação é ainda mais dramática. A Eritreia é um dos poucos países onde os cidadãos precisam de um visto de saída para viajar. Porém, isso não impediu, segundo a ONU, que cerca de 400 mil eritreus fugissem de um regime ditatorial despótico nos últimos 10 anos, um número correspondente a quase um décimo da população.

Fontes:

The Economist-The challenges of getting a (real) passport in Africa