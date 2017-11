JAPÃO

Vereadora é expulsa de assembleia por estar com seu filho Yuka Ogata levou seu bebê para ressaltar as dificuldades de muitos pais japoneses, principalmente mulheres, para seguir com a carreira ao mesmo tempo que criam os filhos

Uma vereadora foi retirada da assembleia municipal do Japão por aparecer com seu filho de sete meses para uma sessão. Yuka Ogata levou seu filho para ressaltar as dificuldades de muitos pais japoneses, principalmente mulheres, que têm que fazer malabarismos com suas carreiras para criar seus filhos, e ainda sofrem com a falta de vagas nas creches públicas.

Ogata entrou na assembleia pouco antes da sessão começar, quando foi abordada pelo presidente da Casa, Yoshitomo Sawada, e seu secretariado que exigiram saber o porquê de ela ter trazido seu filho.

Após a conversa, Sawada acompanhou Ogata e seu filho até seu escritório, segundo o jornal Asahi Shimbun. Após o atraso na reunião, Ogata apareceu sozinha, depois de deixar o filho sob os cuidados de um amigo.

Segundo o jornal japonês, não há nenhuma regra que impeça que políticos apareçam com crianças na assembleia municipal. No entanto, os colegas de Ogata insistiram que ele era um visitante e, segundo, a regulamentação, visitantes devem se sentar na galeria pública.

Este é o terceiro ano consecutivo, no qual a lista de espera de crianças para entrar nas creches públicas no país aumenta. A situação põe em dúvida a promessa do governo de ter vaga para todas as crianças até 2020.

Nos últimos cinco anos, o número de japonesas em cargos gerenciais dobrou. Mas o episódio com Ogata põe em questão a fala do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, de que o país dominado por homens no ambiente de trabalho está se tornando mais inclusivo.

Em 2014, outro episódio no Japão recebeu muita atenção. O parlamentar Akihiro Suzuk interrompeu a fala da vereadora Ayaka Shiomura, que pedia maior apoio a mulheres grávidas e jovens mães, para fazer comentários machistas. Os comentários foram seguidos de risadas de outros membros. Após ser pressionado pela opinião pública, o político pediu desculpas à colega.

O secretariado disse que Ogata não informou que ela pretendia trazer o filho na última quarta-feira, mas afirmou que eles podem reconsiderar sua posição.

Enquanto isso, a senadora australiana Larissa Waters entrou para a história neste ano por se tornar a primeira política a amamentar dentro do parlamento de seu país, possibilidade esta permitida graças a um novo regimento, que foi aprovado no ano passado. No Brasil, a deputada Manuela D’Ávilla amamentou sua filha durante um debate na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que gerou críticas e elogios nas redes sociais.

