AUMENTO DE TENSÃO

Vice dos EUA promete reagir em caso de ataque da Coreia do Norte Mike Pence disse que os EUA dariam uma ‘resposta esmagadora’ em caso de uso de arma convencional ou nuclear

Dias depois do fracassado teste de um míssil na Coreia do Norte, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, prometeu uma “resposta esmagadora em caso de ataque”. A afirmação foi feita nesta quarta-feira, 19, no Japão, onde Pence realiza uma visita oficial de dois dias.

Diante das recentes declarações do vice-ministro das Relações Exteriores norte-coreano, Han Song-ryon, que afirmou à BBC que o ritmo de testes balísticos vai acelerar, Pence disse que os EUA não vão hesitar em reagir. “Derrotaremos qualquer ataque e reagiremos ao uso de qualquer arma convencional ou nuclear com uma resposta esmagadora”, disse Pence. O cenário de aumento de tensões, levou o presidente japonês, Shinzo Abe, a pedir, na última terça-feira, 18, o favorecimento da via diplomática e pacífica para resolver o impasse.

No último domingo, Trump disse no Twitter que o poder militar dos Estados Unidos está “mais forte do que nunca” e que o país “francamente, não tem outra escolha”.

Pence disse que Trump deixou claro que a paciência dos Estados Unidos e de seus aliados em relação à Coreia do Norte acabou e que ele quer ver mudanças. O vice-presidente americano disse que os Estados Unidos e seus aliados vão utilizar “meios pacíficos ou, finalmente, qualquer meio que se fizer necessário” para proteger a Coreia do Sul e estabilizar a região.

