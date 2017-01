Acontece o comício das Diretas Já na Praça da Sé

NESTA DATA

No dia 25 de janeiro de 1984, o centro de São Paulo foi o palco de um dos momentos mais importantes da história do Brasil. Cerca de 300 mil pessoas se reuniram na Praça da Sé para o comício que massificou a campanha pelas Diretas Já no Brasil. O ato reuniu diversas personalidades políticas, artistas e lideranças sindicais.

Foi o grito do povo clamando pelo direito de votar, após intensos 20 anos de repressão por parte da ditadura. A campanha pelas Diretas Já começou em 1983. Cresceu ao longo do ano e ganhou verdadeira importância no comício em São Paulo. Esse comício impulsionou outras manifestações pelo Brasil. A ditadura sabia que o fim se aproximava.

A emenda das eleições diretas para presidente foi colocada para votação em 25 de abril de 1984, mas não foi aprovada para frustração dos brasileiros. Tancredo Neves foi eleito presidente em 1985 por eleições indiretas. Porém, ele faleceu em função de uma doença. José Sarney assumiu. Só em 1989 ocorreu a votação direta, com vitória de Fernando Collor.

