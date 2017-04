Nesta Data

Claude Lévi-Strauss Em 28 de novembro de 1908, nasceu o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss

Claude Lévi-Strauss nasceu em Bruxelas, Bélgica, de pais franceses, em 28 de novembro de 1908. Fez seus estudos em Paris, formando-se em direito pela Faculdade de Direito de Paris e fazendo pós-graduação em filosofia e, mais tarde, doutorado em letras na Sorbonne. Em 1935, veio ao Brasil como parte da missão francesa que ajudou na criação da Universidade de São Paulo (USP), onde foi professor de 1935 a 1938. Durante esses anos organizou diversas expedições etnográficas ao Mato Grosso e à Amazônia.

Após esse período regressou à França e retomou sua notável carreira de professor e antropólogo, que se desenrolou parcialmente nos Estados Unidos onde foi o fundador de uma escola de altos estudos. Respeitado mundialmente, Lévi-Strauss tem títulos e condecorações das principais universidades e instituições científicas do mundo. No Brasil, foi agraciado com a Ordem do Cruzeiro do Sul e com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Científico.

Foi eleito para a Academia Francesa de Letras em 1973. Aposentou-se como professor em 1982. Aos 97 anos, em 2005, recebeu o 17o Prêmio Internacional Catalunha, na Espanha. Declarou na ocasião: “Fico emocionado, porque estou na idade em que não se recebem nem se dão prêmios, pois sou muito velho para fazer parte de um corpo de jurados. Meu único desejo é um pouco mais de respeito para o mundo, que começou sem o ser humano e vai terminar sem ele – isso é algo que sempre deveríamos ter presente”.

Entre seus muitos livros estão “A vida familiar e social dos índios Nambikwara”, “Tristes trópicos”, “Saudades do Brasil” e “Saudades de São Paulo”. Atribui-se a ele a frase: “O Brasil é o único lugar que passou da barbárie à decadência sem conhecer a civilização”. Lévi-Strauss morreu em 3 de novembro de 2009, poucos dias antes de completar 101 anos.

Fontes:

