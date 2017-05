Nesta data

Começa a circulação de bondes elétricos em São Paulo Os bondes elétricos modernizaram o jeito de ir e vir da população paulista, e de mercadorias, no início do século XX

Criada por um grupo de investidores canadenses, a São Paulo Tramway, Light and Power Company , a Light, como ficou popularmente conhecida, e depois de intensas batalhas jurídicas, conseguiu obter a concessão dos bondes elétricos, e os colocou em circulação no dia 7 de maio de 1900.

A ideia desse tipo de transporte público apareceu depois da necessidade do governo da época, devido à constante reorganização geográfica da cidade, de implantar um sistema de transporte coletivo. Na época, a cidade já contava com o trem, que ligava a estação da Luz e a praça da Sé, e o uso dos bondes, movidos por tração animal. Com isso, em 1899, um grupo de investidores canadenses apresentou na Câmara Municipal, um pacote de serviços públicos para utilizar na cidade.

Esse grupo, motivado pela eletrificação dos sistemas de viação, que já era viável, negociaram um contrato que os permitia administrar os serviços de viação pública de transportes de carga e de passageiros, e a geração e distribuição de energia elétrica, com a instalação de iluminação pública. Foi assim que surgiu a The São Paulo Tramway, Light and Power Company , a Light, como ficou popularmente conhecida.

Antes da criação da Light, o monopólio dos transportes era da Companhia Viação Paulista, que apresentava fortes problemas operacionais. A fim de tirar o domínio dos transportes da Viação Paulista, a Light comprou a Companhia Água e Luz do Estado de São Paulo, que tinha o objetivo de gerar e distribuir energia elétrica. Dessa forma, os canadenses consolidaram seu monopólio sobre os serviços públicos da cidade.

Fontes:

História Viva-A morte do bonde