Começa a Primeira Guerra Mundial No dia 3 de agosto de 1914, começou a Primeira Guerra Mundial, com a declaração de guerra de França e Inglaterra contra o Império Alemão

A Primeira Guerra Mundial foi um dos maiores conflitos armados da história da humanidade. Foram aproximadamente 10 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, além disso houve grande prejuízo econômico pela destruição de industrias e campos agrícolas. A primeira grande guerra começou no dia 3 de agosto de 1914.

No início do século XX, as nações europeias viviam disputas que acirravam os ânimos nas relações diplomáticas, a partilha da Ásia e da África deixou muitos países descontentes, como Alemanha e Itália, que, por estarem em processo de unificação, ficaram de fora do processo neocolonialista.

O conflito que causou o início da Primeira Guerra Mundial aconteceu no dia 28 de julho de 1914, quando Francisco Ferdinando, príncipe do império austro-húngaro, foi assassinado durante uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. O assassino pertencia a um grupo sérvio chamado mão-negra, que lutava contra a influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs. Contrariado pelas atitudes tomadas pelo governo sérvio em relação ao crime, o império declarou guerra à Sérvia no dia 28.

Três dias depois, a Alemanha, entrou no conflito, contrariando as outras potências europeias que não queriam se envolver. No dia 3 de agosto de 1914, França e Inglaterra declararam guerra contra a Alemanha, dando início a Primeira Guerra Mundial. Duas alianças foram formadas, a Tríplice Entente, que tinha como integrante, França, Reino Unido e o Império Russo, e a Tríplice Aliança, Reino de Itália, Império Alemão e Império Austro-Húngaro.

O confronto durou até 1917, quando os Estados Unidos entraram no conflito do lado da Tríplice Entente e derrotaram a Tríplice Aliança. Ao fim da guerra foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs muitas perdas e restrições aos países adversários.

