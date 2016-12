NESTA DATA

Constantino é proclamado imperador romano Constantino I assumiu o Império Romano em 25 de julho de 306, após a morte de seu pai

Proclamado imperador romano por suas tropas em 25 de julho de 306, Constantino I foi um dos personagens mais influentes da história antiga. Ele converteu o Império Romano ao cristianismo, elevando o que era considerado um culto ilegal à religião oficial do império. Na verdade, embora ele tenha acabado com a perseguição aos cristãos e, eventualmente, se convertido, alguns historiadores ainda debatem a verdadeira natureza da sua fé.

Constantino mudou a capital do império romano para Bizância, cidade que as pessoas passaram a chamar de Constantinopla em sua homenagem. A mudança provocou uma série de eventos que levariam à ruptura do império e à divisão na igreja cristã.

Ele nasceu na cidade de Naísso (atual Nis), na Sérvia. Sua mãe, Helena, era filha dos donos de uma albergaria e seu pai era um oficial militar chamado Constantius, que chegaria a ser imperador. Constantius morreu em 25 de julho de 306, data em que os soldados leais a Constantino o proclamaram imperador. Mas ele não era o único a reivindicar o título.

Em 285, o imperador Diocleciano tinha estabelecido uma tetrarquia, em que quatro homens governavam um quadrante cada do Império Romano. Havia dois imperadores seniores e dois juniores não-hereditários. Constâncio tinha sido um dos imperadores seniores. Os rivais mais poderosos de Constantino na disputa pelo título de seu pai eram Maximiano e seu filho Maxentius, que assumiu o poder na Itália, controlando África, Sardenha e Córsega.

Constantino juntou um exército a partir da Grã-Bretanha que incluía alemães e celtas. Em 28 de outubro de 312, ele marchou sobre Roma e enfrentou o exército de Maxentius. Segundo a lenda, Constantino teve uma visão das palavras “in hoc signo vinces” (“Neste sinal vencerás”) sobre uma cruz e jurou que, se triunfasse naquele dia, iria converter-se ao cristianismo.Constantino venceu e no ano seguinte legalizou o cristianismo em todo o Império, por meio do Edito de Milão.

Fontes:

National Geographic - Constantine the Great Rules