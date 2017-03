NESTA DATA

É inaugurada a Ponte Rio-Niterói Em 4 de março de 1974, a Ponte Rio-Niterói foi inaugurada. Primeiro esboço do projeto data de 1875

O desejo de construir uma ponte ligando os municípios Rio de Janeiro e Niterói existe desde o reinado de D. Pedro II. O primeiro esboço do projeto que se tem notícia data de 1875.

Mas foi em 1968 que o projeto começou a sair do papel. Naquele ano, o governo Costa e Silva escolheu como responsável pelas obras o consórcio Construtora Ferraz Cavalcanti, Construtora Brasileira de Estradas, Empresa de Melhoramentos e Construções S.A., Servix Engenharia S.A.

As obras tiveram início em janeiro de 1969 e eram previstas para terminar em março de 1971. Mas por conta da magnitude do empreendimento, ocorreram problemas estruturais que adiaram a inauguração em três anos.

Durante as obras ocorreram vários acidentes que resultaram na morte de dezenas de operários e engenheiros que trabalhavam no local. As mortes, no entanto, não foram divulgadas por jornais e revistas da época, pois eram censuradas pelo regime militar.

A Ponte Rio-Niterói foi inaugurada no dia 4 de março de 1974, com um total de 13,29 km. Atualmente, a via é uma das mais importantes das duas cidades, com um fluxo de 151 mil veículos por dia.

