Morre Eva Perón Em 26 de julho de 1952, morre Eva Perón, ícone do peronismo e mulher do líder populista argentino Juan Domingo Perón

Eva Perón morreu em 26 de julho de 1952, vítima de um câncer no útero. Tornou-se um mito — o que foi mais fácil de acontecer devido à pouca idade que tinha, apenas 33 anos. No entanto, seu nome, frequentemente romantizado e conectado à luta contra a pobreza, não pode ser dissociado do fascismo e da forma ditatorial de governo de seu marido, Juan Domingo Perón, a quem a história se refere como um populista.

O governo de Perón voltava-se para a industrialização e a auto-determinação, o que gerava um forte apelo entre os conservadores e trabalhadores e colaborou para a formação de uma atmosfera mística em torno do nome do casal. De família humilde, Eva era uma atriz de pouco sucesso quando conheceu Perón, no ano de 1944. Ele ocupava, então, o posto de vice-presidente da Argentina e ministro do Trabalho e da Guerra. Ao se tornar primeira-ministra, em 1946, Eva colocou seu carisma e a facilidade que tinha para mobilizar massas a serviço do peronismo, como os migrantes rurais conhecidos como descamisados.

Existem arquivos que comprovam as conexões entre o governo de Perón, então presidente da Argentina, e o nazismo de Hitler. O casal tinha amizade com os generais Franco e Salazar. Depois da derrota germânica na Segunda Guerra, a Argentina se tornou abrigo para milhares de alemães que se transferiram para o país.

Documentos divulgados a partir de ordem do presidente Néstor Kirchner em junho de 2003 revelaram pessoas que financiaram e protegeram, na Argentina, os criminosos nazistas, como Josef Mengele, Erich Priebke, Adolf Eichman e Klaus Barbie — conforme foi mostrado em reportagem da Folha de São Paulo publicada na ocasião.

Consequências econômicas

No início do século XX, a Argentina era uma das nações mais ricas do mundo. Depois da segunda Grande Guerra, com a ascensão do movimento peronista, o país foi levado a uma polarização, o que afetou seu quadro econômico. Juntas militares se alternaram com governos democráticos, mas frágeis, até o ano de 1983, o que resultou em problemas como corrupção, agitação social e a derrota na Guerra das Malvinas.

Enquanto sob o primeiro governo de Perón, de 1946 a 1955, a Argentina não ratificou a Carta da OEA e o Tratado de Bretton Woods, não aderiu ao Fundo Monetário Internacional e não ratificou o Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio. Foi no Governo Provisório, chefiado pelo general Pedro Aramburu entre 1956 e 1958, que o país tomou essas e outras iniciativas. Ele foi responsável por executar uma série de medidas liberais que tinham como objetivo conter a inflação, restaurar a agricultura e garantir o ingresso de capitais estrangeiros.

