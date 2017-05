NESTA DATA

Irmãos Wright patenteiam aeroplano mais pesado que o ar Em 22 de maio de 1908, os americanos Orville e Wilbur Wright conseguiram patentear o aeroplano mais pesado do que o ar

A invenção do avião é cercada de polêmica. Alguns países atribuem a criação da máquina aos irmãos americanos Orville e Wilbur Wright e outros ao brasileiro Santos Dumont. Para o físico Henrique Lins de Barros, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o avião tem vários “pais”. “Um produto tecnológico são várias descobertas que vão culminar num determinado momento”, afirmou.

Em 1906, Santos Dumont decolou e voou 60 metros com o 14-Bis, um aeroplano mais pesado que o ar, em Paris. Foi o primeiro voo feito em público, mas três anos antes, os irmãos Wright já haviam voado 260 metros com o modelo motorizado Flyer, que decolara de uma colina. O feito não teve testemunhas e foi comunicado por telegrama. Em 1908, os irmão Wright voaram -ainda que sem decolar por meios próprios- espantosos 124 quilômetros na França, por mais de duas horas, o que comprovou que eles já tinham uma grande experiência de voo.

No dia 22 de maio de 1908, os irmãos Wright conseguiram patentear o aeroplano mais pesado do que o ar. Enquanto os americanos tentavam lucrar com a invenção, Santos Dumont foi o responsável por resolver uma das questões essenciais do voo: a decolagem. “Por isso, em um ano, entre 1906 e 1907, todos os inventores importantes estão voando”, afirmou o pesquisador Lins de Barros.

O primeiro avião a ser produzido em série na história foi uma invenção de Dumont: o Demoiselle, de 1907, que inspirou o desenho de vários outros. O projeto do modelo, percussor do ultraleve, foi distribuído gratuitamente pelo brasileiro.

