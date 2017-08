NESTA DATA

Morre Cleópatra, rainha do Egito Cleópatra cometeu suicídio em 12 de agosto de 30 a.C., aos 39 anos

Cleópatra foi a última Rainha da Dinastia ptolomaica que dominou o Egito, após a invasão grega. Fruto do relacionamento do rei Ptolomeu XII com sua própria irmã, Cleópatra subiu ao trono egípcio aos 17 anos, após a morte do pai. Ela teve, porém, que dividir o trono com seu irmão, Ptolomeu XIII, com quem se casou, e depois, com Ptolomeu XIV.

A luta pelo poder entre ela e os irmão gerou uma forte instabilidade política e econômica para o Egito. Diante disso, Cleópatra foi exilada e decidiu pedir o auxílio de Roma (atual Itália). Em um plano audacioso e arriscado, ela enviou a si própria, embrulhada dentro de um tapete, como presente a Júlio César. Seu argumento foi que havia ficado ouvido e se encantado com as histórias amorosas de César e que queria conhecê-lo. Tornaram-se amantes e ele a ajudou assassinar seu irmão em 51 A.C. Cleópatra então tornou-se a rainha e foi para Roma, onde deu a luz a Cesarion.

Depois do assassinato de César, em 44 x.C., ela tomou conhecimento da posição importante que Marco Antônio se encontrava na Anatólia, que ocupava o cargo de governador da porção oriental do Império Romano. Sempre ambiciosa, Cleópatra o seduziu e iniciou com ele um relacionamento amoroso, em 37 A.C.

Durante o período que estiveram em Alexandria, ela deu dois filhos a Marco Antonio que, em troca, devolveu-lhe os territórios de Cirene e outros, que até aquele momento, estavam sob o domínio do Império Romano.

O fato de Marco Antônio se deixar manipular por Cleópatra incomodou o Senado romano, que declarou guerra a ambos. Depois de serem derrotados por Otávio na batalha naval de Ácio, ambos cometeram suicídio. Cleópatra, com 39 anos, se deixou picar por uma serpente, em Alexandria, no ano 30 a.C. Depois do suicídio da rainha, o Egito voltou às mãos de Roma.

